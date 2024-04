Produção ofensiva do Corinthians preocupa em início de Campeonato Brasileiro

O Corinthians vem encontrando problemas em relação à produção ofensiva neste início de Campeonato Brasileiro. Com exceção de Vitória e Cuiabá, que ainda não jogaram pela segunda rodada, a equipe comandada por António Oliveira é a única que ainda não marcou gol na liga nacional.

Na derrota para o Juventude, na última quarta-feira, o Timão até criou alternativas, mas não foi eficiente para transformá-las em gol. O atacante Yuri Alberto teve oportunidade clara na segunda etapa, porém não converteu e viu o Juventude anotar dois tentos, logo em seguida.

O Corinthians vem encontrando problemas para se comportar contra defesas fechadas, que esperam o Alvinegro propor. A comissão técnica entende que é preciso trabalhar diferentes movimentos para corrigir essa questão, que vem gerando incômodo.

Não por acaso, o técnico António Oliveira ousou e escalou Igor Coronado e Rodrigo Garro juntos diante do Ju. A estratégia funcionou nos primeiros minutos, mas com o passar do tempo, o Corinthians foi perdendo "pegada" no meio-campo e não conseguiu progredir ao campo de ataque.

António já disse em mais de uma oportunidade que preza por equipes equilibradas e que vê como fundamental fortalecer o sistema defensivo, especialmente em uma competição de pontos corridos. No entanto, também há um entendimento que o time precisa criar repertório para levar perigo ao gol adversário.

A próxima oportunidade do Corinthians colocar em prática seu jogo ofensivo será contra o Red Bull Bragantino, no sábado, às 18h30 (de Brasília). O Timão vai em busca de sua primeira vitória na competição nacional, já que até o momento acumula um empate e uma derrota.