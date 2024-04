Pampa, ouro olímpico de vôlei, é intubado na UTI em luta contra câncer

O ex-jogador de vôlei André Felippe Falbo Ferreira, mais conhecido como Pampa, foi intubado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em meio à luta contra um linfoma (câncer no sistema linfático). Ele é medalhista de ouro com a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de 1992, em Barcelona.

O que aconteceu

Pampa, de 59 anos, está há mais de um mês internado em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

Ele descobriu um linfoma de Hodgkin e iniciou, em janeiro deste ano, o tratamento. Eram previstas quatro sessões de quimioterapia.

Dias após a quarta etapa, o ex-jogador apresentou febre e precisou de atendimento emergencial. No dia 13 de março, foi transferido para a UTI.

O quadro piorou em decorrência de complicações pulmonares, que surgiram em meio à quimioterapia, e ele precisou ser intubado.

O campeão olímpico conseguiu a liberação do plano de saúde para ser transferido a São Paulo, onde receberá melhores condições de tratamento. A locomoção precisa ser por via aérea.

Ex-atletas de seleção participaram de uma espécie de "confraria": a prioridade deles era conseguir a remoção de Pampa o mais rápido possível à capital paulista.

Quem é Pampa?

Pampa nasceu no Recife e optou por investir na carreira de jogador de vôlei após praticar vários esportes na juventude.

Ele começou sua trajetória profissional no Santa Cruz e passou por diferentes clubes do Brasil e da Europa, como Palmeiras, Suzano, Lazio e Napoli. O atleta também acumulou uma passagem pelo Japão.

Sua primeira Olimpíada representando a seleção foi a de 1988, como calouro da histórica "Geração de Prata".

Nos Jogos de 1992, Pampa foi um dos destaques da equipe brasileira que conquistou o ouro em Barcelona e dividiu a quadra com nomes como Carlão, Tande, Marcelo Negrão e Maurício.

O jogador trocou o esporte pela política no início dos anos 2000, quando atuou dentro do Ministério do Esporte. Ele também trabalhou como secretário em cidades como Suzano e Campos dos Goytacazes.

Por que 'Pampa'?