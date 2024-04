Milly detona pedido de desculpas de Ramón Díaz: 'nos chamou de burras'

A colunista Milly Lacombe criticou no Fim de Papo tanto a declaração machista quanto a retratação de Ramón Diaz, técnico do Vasco. Milly destacou que, além de ofender as mulheres ao criticar o fato de uma árbitra comandar o VAR, Diaz foi muito mal no pedido de desculpas.

O técnico não pediu desculpas, ele acha que ele pediu desculpas. Porque além de nos ofender, ele chamou a gente de burra. O que ele disse no suposto pedido de desculpas era: 'olha, vocês não entenderam o que eu disse, então eu peço desculpas'. Vocês, burras. Milly Lacombe

