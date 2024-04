Meia do Cruzeiro detalha passado com drogas, bebida e tentativa de suicídio

O meio-campista Matheus Pereira, do Cruzeiro, revelou detalhes de momentos difíceis que viveu antes e durante sua carreira no futebol em relato publicado no "The Players Tribune".

O que aconteceu

Matheus se mudou para Portugal de maneira ilegal. Ele e os irmãos foram para o país europeu com a mãe ainda na adolescência, mas pararam na sala da imigração. As autoridades locais, no entanto, liberaram a entrada ilegal após ouvirem a história da família.

O jogador logo foi parar na base do Sporting. Destaque na base, ele passou a conviver com problemas em casa após a separação dos pais e, morando no CT do clube, passou a se envolver com drogas e consumo de bebidas alcóolicas.

Me juntei à rodinha da maconha e passava muito, muito tempo chapado. Também bebia um monte e gastava o dinheiro que sobrava em baladas. Depois me sentia um trapo, um miserável. Me culpava de um jeito insuportável ao imaginar a tristeza dos meus pais se eles soubessem. Matheus Pereira, ao The Players Tribune

Matheus rodou pelo futebol europeu e se firmou no West Bromwich. Afetado pela pandemia de covid-19, o clube inglês negociou o jogador com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Ele sofreu para se adaptar no mundo árabe e voltou a consumir bebidas alcoólicas em excesso.

O jogador foi emprestado ao Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos. Antes, o nome dele havia despertado interesse do Corinthians, mas a esposa e um amigo o aconselharam a não ir para um time grande no Brasil porque "tanto foco da mídia poderia piorar tudo".

Matheus tentou suicídio enquanto estava no Al-Wahda. Após a tentativa, ele buscou ajuda psicológica. "Fui fazer terapia, quatro sessões por semana, e isso me ajudou como nada tinha sido capaz antes", disse.

Futebol "culpado" e infância difícil

Matheus disse que cogitou deixar o futebol, já que via o esporte como "culpado". Após o empréstimo ao Al-Wahda, o meia voltou para Portugal decidido a não retornar ao Al-Hilal.

Um jogo da seleção brasileira fez Matheus Pereira mudar de ideia. Ele assistiu ao amistoso entre Brasil e Senegal, em junho do ano passado, no estádio José Alvade, e viu o desejo pelo futebol voltar.

Comprei ingresso e fui assistir. De repente, sentado na arquibancada, eu me pego emocionado. Sinto meu coração bater diferente. Comecei a fantasiar que o treinador ia me chamar e eu ia entrar em campo pra ajudar a seleção. Matheus Pereira

Pouco depois, Matheus acertou com o Cruzeiro, onde está hoje. "Se podia dar certo, se havia alguma esperança, o Cruzeiro era o meu único caminho. No Cruzeiro eu reencontrei mais do que paz. Eu me reencontrei", disse.

A vida já havia sido difícil para Matheus antes mesmo do futebol. O meia sofreu com uma forte pneumonia quando tinha dois anos e demorou a se curar.

O mundo das drogas sempre esteve próximo. Durante a adolescência, ele morou com a avó e com alguns tios que eram envolvidos com o tráfico de drogas.

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.

O CVV (https://www.cvv.org.br/) funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil