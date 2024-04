Julio Casares se manifesta sobre demissão de Carpini: "O pôster de campeão está na parede"

O presidente do São Paulo, Julio Casares, se manifestou publicamente nesta quinta-feira após a demissão do técnico Thiago Carpini. Por meio de suas redes sociais, o dirigente demonstrou sua gratidão pelo trabalho realizado pelo profissional ao longo dos últimos três meses.

"O pôster de campeão da Supercopa 2024 está na parede. Obrigado, Thiago Carpini", escreveu Julio Casares na legenda da foto em que o treinador aparece posando para a foto oficial de campeão da Supercopa Rei.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julio Casares (@juliocasares_sp)

Thiago Carpini deixou o São Paulo após somente 18 jogos, somando sete vitórias, seis empates e cinco derrotas - aproveitamento de 50%. Durante esse período o treinador não só foi campeão da Supercopa Rei em cima do Palmeiras como também quebrou o incômodo tabu em Itaquera, batendo o Corinthians por 2 a 1.

A pressão sobre Carpini começou a tomar grandes proporções após a eliminação precoce nas quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Novorizontino, em pleno Morumbis. Após mais de duas semanas se preparando para a estreia na Libertadores, o São Paulo voltou a decepcionar, sendo derrotado pelo Talleres e colocando o então treinador em xeque.

O Tricolor até reagiu na segunda rodada da Libertadores, batendo o Cobresal, em casa, no apagar das luzes, novamente com um desempenho aquém das expectativas. Mas, a gota d'água foram as duas primeiras partidas no Campeonato Brasileiro, em que o São Paulo saiu derrotado pelo Fortaleza, no Morumbis, e Flamengo, no Maracanã, sem apresentar um bom futebol.

Passada a demissão de Thiago Carpini, a diretoria são-paulina corre contra o tempo nos bastidores para contratar um substituto. Enquanto isso, o auxiliar técnico Milton Cruz comandará o Tricolor de maneira interina, a começar pelo duelo do próximo domingo, contra o Atlético-GO, em Goiânia, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, na quarta-feira seguinte, o São Paulo volta a entrar em campo pela Libertadores, contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador.