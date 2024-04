John Textor tem julgamento adiado no Pleno no STJD

Dono da SAF do Botafogo , John Textor teve o julgamento adiado no Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. O dirigente e empresário seria julgado ainda pelas declarações após a derrota do Glorioso para o Palmeiras por 4 a 3, no Engenhão, no Brasileirão do ano passado.

Em comunicado em seu site oficial, o STJD alegou uma "questão técnica" para opção do adiamento. Desta forma, o julgamento de Textor será retomado na semana que vem.

"O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol informa que, em virtude de problemas técnicos no equipamento de transmissão, a sessão do Pleno iniciada nesta quinta, 18 de abril, foi cancelada. Os processos não julgados retornarão a julgamento na próxima semana", destacou o STJD.

Textor foi denunciado por invasão (artigo 258-B) e por ofensas praticadas contra a arbitragem, a entidade organizadora do campeonato e seu presidente Ednaldo Rodrigues (artigo 243-F). Na ocasião, ele citou palavras como "corrupção" e "assalto" para definir a arbitragem de Bráulio da Silva Machado no revés contra o Verdão, em resultado decisivo para a queda da equipe carioca na luta do título nacional.