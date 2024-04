Grêmio encaminha acerto com Edenilson e troca de goleiros com Cruzeiro

O Grêmio encaminhou duas negociações na tarde desta quinta-feira (18). A chegada do meio-campista Edenilson, do Atlético-MG, e uma troca envolvendo os goleiros Rafael Cabral, do Cruzeiro, e Gabriel Grando.

O que aconteceu

Edenilson, de 34 anos, será liberado pelo Galo e assinará contrato em definitivo com o Tricolor. O jogador se recupera de uma lesão no cotovelo e disputou nove partidas na atual temporada, com um gol marcado. Antes do Atlético-MG, ele defendeu o Inter, tradicional rival gremista.

Já o goleiro Rafael Cabral chega ao Tricolor por empréstimo em troca de Gabriel Grando, que reforça o Cruzeiro no mesmo molde. Cabral tem 33 anos e Grando 24.

As duas contratações acontecem com aval de Renato Gaúcho, que busca as últimas movimentações para reforçar o Grêmio no início da temporada. Os acordos ocorrem na janela de mercado interno, que se fecha amanhã.

Ambos negócios são tratados como 'encaminhados' pela diretoria gremista, carentes apenas de questões legais e exames médicos, segundo apurou o UOL.