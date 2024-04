FPF condena comentários machistas do técnico Ramón Diáz sobre VAR

Nesta quinta-feira, a Federação Paulista de Futebol (FPF) veio a público para condenar os comentários machistas do técnico Ramón Diáz sobre o VAR da vitória do Vasco contra o Grêmio por 2 a 1, pela primeira rodada do Brasileirão, comandado por Daiane Muniz (Fifa/SP).

Além de criticar a fala do comandante argentino, a entidade diz que "continuará na luta para que esse tipo de comportamento seja cada vez mais combatido e jamais se repita". Na nota, é destacado o fato de Daiane ter participado da última Copa do Mundo e ser do quadro da Fifa.

A fala do técnico do Vasco aconteceu após a derrota por 2 a 1 contra o RB Bragantino, em Bragança Paulista, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

"Com respeito aos árbitros, não podemos falar muito, porque tem o VAR. E, na última partida, que foi na casa do Vasco, uma senhorita, uma mulher, interpretou um pênalti de outra maneira. O futebol é diferente. Principalmente de que o VAR tenha que ser decidido por uma mulher. Acho que é bastante complicado, porque o futebol é tão dinâmico, tantas ações, tão rápido. Hoje, não sei se o árbitro num pênalti em nosso ponta. Que bate e é golpeado, não sei também se foi pênalti", declarou.

Nota Oficial - Machismo no Futebol | https://t.co/Qs13N9x78z ? Federação Paulista de Futebol - FPF (@FPF_Oficial) April 18, 2024

O lance reclamado por Ramon foi um possível pênalti de Rodrigo Ely em Galdames. Inicialmente, Daiane considerou que ocorreu penalidade máxima, entretanto voltou atrás na decisão e não recomendou a revisão da jogada.

Após o ocorrido, o técnico do Vasco, ainda no estádio do RB Bragantino, pediu desculpas e afirmou que a sua fala foi mal interpretada.

"Primeiro, se interpretou algo mal da minha declaração, quero pedir desculpas. O que quis dizer é que uma pessoa só não pode decidir, ter uma decisão tão importante, como é no futebol e que é a participação do VAR nas decisões tão importantes que se tem no jogo todo. Se se interpretou mal, peço desculpas, mas não é minha intenção" afirmou o argentino.

Depois da manifestação de Diaz, o Vasco soltou uma nota oficial no X (ex-Twitter), lamentando a fala do treinador e reafirmando o compromisso do clube com seus princípios.

Confira a nota da FPF na íntegra

Causa imensa repulsa e indignação os comentários machistas do treinador do Vasco, Ramón Díaz, proferidos nesta quarta-feira (17), após jogo do Brasileirão, em que ofende a árbitra mundialista Daiane Muniz, do quadro da FIFA. É estarrecedor que o futebol ainda seja palco para declarações retrógradas e ignorantes, sobretudo vindo de uma pessoa que ocupa um cargo de tamanha visibilidade e importância, em um clube tão relevante do futebol nacional.

A Federação Paulista de Futebol lamenta profundamente que mulheres que amam e vivem o nosso futebol sejam obrigadas a ouvir comentários tão deploráveis como este.

A FPF continuará sua luta para que esse tipo de comportamento seja cada vez mais combatido e jamais se repita.