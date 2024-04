Fonseca vai às quartas em Bucareste e garante novo salto no ranking

Pela primeira vez na carreira, João Fonseca está nas quartas de final de um torneio de nível ATP fora do Brasil. Nesta quinta-feira, o carioca de 17 anos, atual número 276 do ranking, derrotou o veterano moldávio Radu Albot (39 anos, #139, ex-top 40) por 7/6(2) e 6/2 e colocou-se entre os oito melhores do ATP 250 de Bucareste, na Romênia.

Com a vaga nas quartas de final, o brasileiro já garantiu um novo salto no ranking e pode aparecer até no 240º posto já na próxima semana, o que significaria uma ascensão de 36 posições (o ranking de Fonseca depende ainda dos resultados de outros tenistas e, claro, pode ser ainda melhor se ele voltar a vencer nesta semana).

Por causa do mau tempo durante a semana, o ATP de Bucareste está com a programação atrasada e, até agora, apenas dois tenistas estão nas quartas: Fonseca e seu próximo adversário, o chileno Alejandro Tabilo. Número 41 do mundo e cabeça de chave 4 do torneio romeno, Tabilo só fez uma partida em Bucareste até agora e derrotou o francês Arthur Rinderknech por 6/3 e 6/4. O jogo entre o chileno e o brasileiro ainda não tem horário marcado para acontecer.

Precocidade histórica

Quando derrotou o italiano Lorenzo Sonego na primeira rodada, Fonseca se torneou o segundo tenista mais jovem da história a vencer um jogo na chave principal do ATP de Bucareste. O recorde ainda pertence a Djokovic, que também tinha 17 anos na edição de 2004 do evento. Nole, no entanto, foi eliminado nas oitavas de final diante do espanhol David Ferrer.

Segunda vez nas quartas

Será a segunda vez na temporada que Fonseca disputará as quartas de final de um ATP. A primeira foi em fevereiro, no Rio Open, torneio da série ATP 500. Em sua cidade natal, João estreou derrotando o francês Arthur Fils (#36) e, em seguida, superou o chileno Cristian Garín (#88). Sua eliminação veio diante do argentino Mariano Navone (#113).

Thiago Wild vivo na chave

A chave do ATP 250 de Bucareste ainda conta com o paranaense Thiago Wild, atual número 1 do Brasil e 67 do mundo. Classificado para as oitavas de final, Thiago só deve voltar a entrar em quadra na sexta-feira porque seu duelo com Mariano Navone foi adiado por causa do mau tempo.