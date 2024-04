Fim de tabu, título e demissão: os quase 100 dias de Carpini no São Paulo

O técnico Thiago Carpini foi do céu ao inferno nos 98 dias em que esteve no comando do São Paulo.

Início bom, meio e final abaixo

O treinador de 39 anos começou sua trajetória no clube com tudo, incluindo triunfos sobre rivais. Ele foi anunciado em 11 de janeiro como substituto de Dorival Junior, que deixou a equipe após o título da Copa do Brasil para assumir a seleção brasileira.

Carpini quebrou o tabu histórico na Neo Química Arena e se sagrou campeão da Supercopa do Brasil. O time permaneceu invicto em seus seis primeiros jogos, tendo vencido o Corinthians na casa do rival pela primeira vez desde a inauguração do estádio em Itaquera e superado o Palmeiras nos pênaltis na decisão do torneio.

Depois, o técnico começou a oscilar e teve uma série de tropeços que culminou na eliminação precoce no Paulistão. O São Paulo, que chegou à última rodada da fase de grupos ameaçado de não avançar, foi eliminado nas penalidades para o Novorizontino nas quartas do Estadual.

Ele teve duas semanas livres para trabalhar, mas o time não correspondeu e intensificou a má fase. O Tricolor não empolgou no início da Libertadores e amargou duas derrotas nas primeiras rodada do Brasileirão. Pesou também as perdas de atletas importantes do grupo para o departamento médico como Lucas, Rafinha e Wellington Rato.

A diretoria do São Paulo bancou Carpini nos primeiros indícios de turbulência, mas não resistiu à escalada da pressão. A escolha do treinador foi uma aposta da diretoria e teve o apoio de Muricy Ramalho. Agora, a cúpula são-paulina terá de recalcular a rota para contornar a crise o mais rápido possível.

A cúpula do Tricolor já definiu que o substituto de Carpini será um estrangeiro. Domènec Torrent e Carlos Carvalhal são nomes que agradam, mas ainda não são unanimidade.

Milton Cruz dirige a equipe de forma interina no domingo, mas o São Paulo quer agir rápido e anunciar seu novo treinador antes mesmo do fim de semana. Ainda que consiga, o novo comandante não estrearia.