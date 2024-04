Diretor do Corinthians fala em "descontrole emocional" do Presidente do Conselho: "Nota patética"

Rubão, diretor de futebol do Corinthians, respondeu às críticas de Romeu Tuma Junior, presidente do Conselho Deliberativo do clube. O principal aliado político de Augusto Melo falou em "descontrole emocional" do mandatário do órgão fiscalizador e classificou a nota escrita como "patética".

O dirigente corintiano, em entrevista ao ge, expôs sua insatisfação com as comissões temáticas criadas por Romeu, que possuem o objetivo de garantir um maior diálogo com os membros da diretoria de Augusto Melo, gerando um melhor funcionamento do órgão estatutário dentro de cada atribuição.

Romeu questionou a fala de Rubão, já que a criação das comissões está prevista no Estatuto do clube. Além disso, o presidente do Conselho Deliberativo criticou a atuação do dirigente no futebol da agremiação.

Via Instagram, Rubão disse que Romeu "não conseguiu desmentir que existem investidas para a criação de poder paralelo dentro do Corinthians" e que o mandatário "desviou o foco de suas reais intenções e confessou que conspira nos bastidores para ficar com a diretoria de Futebol".

Rubão ainda reforçou que seguirá firme na defesa da atual gestão e dos interesses do Corinthians enquanto "esse tipo de gente, que sempre colocou os interesses paralelos à frente do clube, tenta mais uma vez aproveitar-se de um momento negativo".

Augusto está sendo pressionado nos bastidores para desligar Rubão do cargo de diretor, mas essa não é uma decisão simples de ser tomada, por se tratar de um antigo aliado político, de forte influência no clube. Fran Papaiordanou, integrante da chapa União dos Vitalícios, vem ganhando força nos bastidores para assumir a função em caso de saída de Rubens.

Romeu Tuma Junior foi apoiado por Augusto Melo na eleição do Conselho Deliberativo e derrotou Jorge Kalil, que foi o candidato da oposição. Seu mandato no órgão fiscalizados do clube vai até 2027.

Veja a resposta completa de Rubão para Romeu Tuma Junior:

Romeu Tuma Jr. pode espernear o quanto quiser, como fez em nota patética - e em papel timbrado do clube - na qual ofende a inteligência alheia ao falar, xingar, brigar e. claro, não conseguir desmentir que existam investidas para criação de poder paralelo dentro do Corinthians.

Tuma Jr usa uma série de adjetivos apenas para destilar ofensas pessoais contra mim, desviar o foco de suas reais intenções e confessar que conspira nos bastidores para ficar com a diretoria de Futebol.

Isso em nada muda o fato de que estamos mobilizados para impedir que oportunistas de plantão, que se fingem apoiadores, mas não passam de lobos em pele de cordeiro, criem um governo paralelo dentro do Corinthians.

O descontrole emocional de Tuma apenas evidencia o constrangimento de quem teve seus planos revelados e o desespero de quem não sabe o que fazer diante da exposição pública de sua verdadeira intenção.

Enquanto esse tipo de gente, que sempre colocou os interesses pessoais à frente do clube. tenta mais uma vez aproveitar-se de um momento negativo, nós seguiremos firmes na defesa da atual gestão e dos interesses do Corinthians.

Vai Corinthians!