Derrota contra o Kings pode ter sido o último jogo do trio Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green

Nesta terça-feira (16) o Golden State Warriors foi derrotado pelo Sacramento Kings e se despediu da atual temporada da NBA. A eliminação no play-in deste ano pode ter marcado o último jogo de um trio que marcou uma dinastia no basquete americano: Curry, Thompson e Green.

A grande questão é a renovação ou não do contrato de Klay Thompson. O camisa 11 da franquia será um agente livre ao fim da temporada, e ainda não sabe se renovará ou não com os Warriors. Klay teve duas lesões muito sérias no tendão de aquiles nas temporadas 2019/20 e 2020/21, o que o afastou das quadras por cerca de dois anos. Quando retornou em 2021/22, ajudou o Golden State a conquistar o sétimo título da história da equipe, o quarto de Thompson. Na atual temporada, o ala foi bem participativo e atuou em grande parte dos 82 jogos da temporada regular. Porém, a possível última atuação de Klay pelos Warriors foi bem ruim: 0 pontos em 31 minutos contra o Kings.

EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O astro Stephen Curry saiu em defesa de Thompson. Curry preferiu parabenizar o ala pela temporada e a volta por cima de Klay desde a sua volta das lesões que sofreu.

"Temos que parabenizá-lo pela grande temporada. Todos agora vão ficar falando apenas desse jogo, e sei que ele queria ter jogado melhor. A gente passa por muita coisa em 82 partidas (na temporada regular), e só o fato de Klay ter conseguido dar a volta por cima nessa temporada, com um novo papel em quadra e se ajustando... Só dele se divertir jogando basquete e ter paz com o resto, não estou preocupado com mais nada", disse Curry.

O camisa 30 também falou sobre a renovação de Klay. Stephen aproveitou para relembrar as glórias que teve com Green e Thompson.

"Não posso me ver jogando sem esses dois rapazes. Entendo que a liga vai mudando, que há muitas coisas novas e que nós não somos eternos, mas a gente passou por tanta coisa juntos... No fim das contas, a gente quer seguir vencendo, e nós sabemos como vencer", terminou o craque dos Warriors.

EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Perguntado sobre a permanência de Klay, Steve Kerr, técnico do GSW, foi bem claro e objetivo na resposta, por ele o camisa 11 fica na franquia.

"Precisamos de Klay de volta. Eu sei que falo por todos na organização, nós o queremos de volta. Obviamente há negócios em mãos e isso precisa ser resolvido. O que Klay significou para esta franquia...nós definitivamente o queremos", concluiu Kerr.

Juntos, o trio Curry, Thompson e Green conquistaram quatro títulos em seis finais. Todos os campeonatos foram sob o comando de Steve Kerr.