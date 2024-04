De Jô a Lucas Lima: confira os principais reforços dos times da Série B em 2024

Vem aí a Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. A Segunda Divisão do futebol nacional vai começar nesta sexta-feira, com três jogos já agendados: Botafogo-SP x América-MG, Novorizontino x CRB e Operário-PR x Avaí.

Esta edição do torneio contará com a presença inédita do Santos. O Peixe fez uma má campanha na Série A em 2023 e caiu pela primeira vez na sua história. Em busca do acesso, o time alvinegro foi ao mercado e contratou reforços de peso.

O Santos buscou mais de dez reforços no início deste ano. Dentre eles, os experientes Giuliano, Gil e Willian Bigode. O Peixe também trouxe nomes como o atacante Guilherme, o lateral direito Aderlan, além dos volantes Diego Pituca e João Schmidt.

Mas, não foi só o clube da Baixada Santista que se reforçou visando a Série B. Outras equipes também foram atrás de contratações e trouxeram jogadores importantes para a edição de 2024. Veja abaixo alguns deles:

O Amazonas, por exemplo, buscou o veterano Jô, ex-atacante do Corinthians. O América-MG, por sua vez, contratou o atacante Vitor Jacaré, que estava no Bahia e ex-meia do Palmeiras, Moisés. Já o Ceará trouxe Raí Ramos, ex-lateral do São Paulo.

Outra contratação de destaque partiu do Coritiba, que se reforçou com a chegada de Leandro Damião, ex-atacante do Internacional e do Santos. O CRB também trouxe um ex-atleta do Peixe: o lateral esquerdo Jorge, que estava livre no mercado após ser dispensado por Carille.

Já o Goiás trouxe um pacotão de reforços às vésperas da Série B, incluindo os zagueiros Messias e David Braz, o meia Regis e o atacante Thiago Galhardo. O Guarani também apostou em nomes conhecidos, como Camacho e Chay.

Rebaixado à Série A2 do Paulista, o Ituano tem o meia Jean Pyerre, ex-Grêmio, como destaque, enquanto o Mirassol trouxe o ex-goleiro do Santos, Vanderlei. O Operário-PR apostou no atacante Marcelo Cirino. Por fim, o Sport trouxe o meia Lucas Lima, que caiu com o Peixe no ano passado.

A Série B terá início na sexta-feira, mas o Santos inicia sua trajetória na competição apenas no sábado. O time recebe o Paysandu a partir das 16h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela primeira rodada do torneio.