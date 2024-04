Cuca assume responsabilidade em derrota do Athletico-PR para o Grêmio

Após estrear no Brasileirão de 2024 com uma grande vitória sobre o Cuiabá, o Athletico-PR foi derrotado pelo Grêmio por 2 a 0. Em entrevista coletiva depois do jogo desta quarta-feira, o técnico Cuca assumiu a responsabilidade do revés.

"Erramos muitos passes. Hoje foi um dia que tecnicamente as coisas não andaram. Geralmente no futebol, você tem seis ou sete jogadores que vão bem. Hoje foi o contrário. Não posso colocar a culpa neles. Quando o time tecnicamente não vai bem, o treinador tem que assumir a responsabilidade", comentou.

Derrota na Arena do Grêmio.

Próximo jogo: Athletico x Internacional, domingo, na Ligga Arena. #Athletico #Brasileirão pic.twitter.com/WeG1Qydul9 ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) April 17, 2024

Cuca aproveitou para fazer uma análise do jogo, lamentando o primeiro gol sofrido logo após a equipe perder uma grande oportunidade.

"Tentamos fazer um jogo equilibrado como temos feito em casa. Jogar da mesma forma, até repetindo a equipe. Começamos bem, poderíamos ter saído na frente e viraria outro jogo. E na jogada seguinte tomamos o gol. Daí entramos no jogo do Grêmio. Tivemos que remontar o jogo para sair e não conseguimos", disse.

"Senti que estávamos perdendo o meio de campo e coloquei o Alex Santana no lugar do Cuello, por uma questão tática. Conseguimos ter mais posse de bola, mas não tivemos agressividade na frente. Não fomos tão eficazes como nas outras partidas", completou.

O Athletico-PR vinha de oito vitórias consecutivas, e, segundo o técnico, em algum momento a derrota chegaria. Ele ainda contou que o grupo tirará este jogo como lição para os próximos compromissos.

"Não vamos ganhar todas as partidas. Jogamos aqui contra o Grêmio, que é um time forte, que vinha de duas derrotas e precisava a todo custo jogar. Foi mais competitivo do que nós e ganhou o jogo merecidamente. Então, não podemos fugir das nossas características como hoje. Temos que retomar, para tirar a essência de cada jogador. Aí vamos ter vitórias fora de casa também", falou.

O próximo compromisso do Furacão está marcado para o próximo domingo, às 16h (de Brasília), contra o Internacional, na Ligga Arena. O confronto é válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.