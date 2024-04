Corinthians é o time da Série A com pior aproveitamento na temporada; veja números

O Corinthians é o time da Série A com pior aproveitamento na temporada de 2024. Em 18 jogos oficiais disputados no ano até o momento, o Alvenegro acumula sete vitórias, quatro empates e sete derrotas. Ou seja, a equipe conquistou apenas 46,3% dos pontos, marca mais baixa entre as agremiações da primeira divisão nacional.

Nesse recorte, que não inclui o amistoso contra o Londrina, o Corinthians anotou 24 gols e sofreu 17. Além disso, o time teve 47 chances criadas e necessita de 11,4 finalizações para ir às redes, segundo a plataforma Sofascore.

A equipe comandada por António Oliveira vinha de um período de quase dois meses sem derrota, até sofrer revés contra o Juventude, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista criou chances, mas não foi eficiente e saiu derrotado de Caxias do Sul.

O pior momento do Corinthians na temporada foi logo no começo do ano, quando a equipe chegou a perder cinco jogos seguidos no Campeonato Paulista. Nesse período, o Alvinegro era comandado por Mano Menezes.

O Corinthians tem chance de começar a mudar esse cenário negativo no próximo sábado, contra o Red Bull Bragantino, às 18h30 (de Brasília). O time visitará o Massa Bruta em busca de seu primeiro triunfo na liga nacional.