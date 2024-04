Com a presença de Crias da Academia, Palmeiras inaugura novas instalações no CT da base

O Palmeiras inaugurou nesta quinta-feira novas instalações na Academia de Futebol 2, o CT da base alviverde. Os 11 jogadores formados pelo clube que integram o atual elenco do Verdão marcaram presença na ação.

Foram implementados um novo Núcleo de Saúde e Performance só para as categorias de base e um campo sintético.

Kaique, Mateus, Naves, Garcia, Vanderlan, Fabinho, Gabriel Menino, Jhon Jhon, Luis Guilherme, Endrick e Estêvão participaram ao lado da presidente Leila Pereira, do vice Paulo Buosi e do diretor de marketing, Everaldo Coelho. Os responsáveis pela base, o diretor Marcelo Dedeschi e o coordenador João Paulo Sampaio, também comparaceram.

"O Palmeiras é hoje uma referência mundial no trabalho de formação de atletas, com cada vez mais jovens revelados pelo clube atuando na equipe principal, gerando retorno esportivo e financeiro para o clube. A nossa gestão não está poupando investimentos em melhorias estruturais para que as nossas crias possam se desenvolver dentro do padrão de excelência do Palmeiras", disse Leila.

Tarde especial para as #CriasDaAcademia! ? Com presenças ilustres, a quinta-feira foi de inauguração das novas instalações da Academia de Futebol 2! Leia os detalhes ? https://t.co/dML0H9gi5B#AvantiPalestra pic.twitter.com/ZenSXKzqGr ? SE Palmeiras (@Palmeiras) April 18, 2024

Nesta etapa das obras, o Palmeiras finalizou as reformas da academia e os departamentos de medicina, fisioterapia e nutrição. O clube também mudou a identidade visual do CT, com fotos de jogadores formados na base e equipes que foram campeãs.

Já o campo de grama artificial permitirá com que times de diferentes categorias treinem no mesmo dia. Os times das categorias sub-14 e sub-15 realizaram uma brincadeira com os profissionais para estrear o campo e tietaram Endrick, estrela do time principal.

"Eu quero agradecer à presidente Leila Pereira e toda diretoria por essa contribuição, que permite a condução de um trabalho que vem dando tantos frutos. Agora, a Academia de Futebol 2 tem a cara do Palmeiras. Precisávamos desse salto de qualidade. Com as novas instalações, vamos conseguir preparar melhor as próximas gerações", agradeceu o coordenador da base, João Paulo Sampaio.

Inaugurada em 2002, a Academia de Futebol 2 está localizada em Guarulhos e recebe diariamente treinos dos times sub-10 ao sub-17. Já a categoria sub-20 utiliza na maioria dos dias a estrutura da equipe profissional.