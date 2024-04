Colete em 'cofre' e Pont des Arts: como COB marcou 100 dias para Paris-2024

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) marcou os 100 dias que restam para os Jogos Olímpicos de Paris em evento que teve colete em "cofre" e até referência a uma famosa ponte da capital francesa.

O que aconteceu

A festa aconteceu na noite de ontem (17), no Morro da Urca, Zona Sul do Rio de Janeiro. O local é um dos pontos turísticos da cidade.

Os convidados entravam no clima olímpico logo ao chegar. Ao saltar do bondinho passavam por um corredor em meio à bateria do Movimento Verde Amarelo.

Havia redomas com coletes dourados da XP, uma das patrocinadoras. Eles tinham os nomes dos Bruno Fratus (natação), Ana Marcela Cunha (maratona aquática) e de Alison dos Santos (atletismo).

A empresa distribuiu envelopes com chaves, em uma ação interativa. Se a chave abrisse o cadeado de uma das redomas, a pessoa ganhava um colete.

Patrocinadora do COB colocou coletes 'de ouro' em redomas em ação Imagem: Alexandre Araújo / UOL

Um espaço simulava a famosa Pont des Arts, de Paris. Era possível colocar cadeados, mas, ao invés de declarações de amor como fazem os casais que vão à capital francesa, mensagens de incentivo ao Time Brasil.

Os embaixadores do COB para Paris marcaram presença. São eles: Janeth, Natália Falavigna, Virna, Vandelei Cordeiro, Tiago Camilo e Mauricio. Eles vão acompanhar a delegação brasileira com a missão de auxiliar os atletas.

O COB e as confederações estão confiantes no Time Brasil. A missão Paris será sucesso

Paulo Wanderley, presidente do COB

Foram anunciados dois jovens que vão integrar o Programa Vivência Paris. Taiane Justino, de 20 anos, do levantamento de peso, e Ryan Kainalo, de 18 anos, do surfe.

Movimento Verde Amarelo marcou presença em evento dos 100 dias para Paris Imagem: Alexandre Araújo / UOL

A transmissão vai contar com nomes como Galvão Bueno e Tino Marcos. Outros jornalistas, como Tiago Maranhão, e influencers vão participar da cobertura.

O COB e a Riachuelo apresentaram ainda os primeiros uniformes que serão usados pelos atletas brasileiros. O desfile contou até mesmo com o Ginga, mascote do comitê.

Frejat deu o tom final. No fim do evento, o ex-vocalista do Barão Vermelho fez um show e cantou sucessos que marcaram a carreira dele.