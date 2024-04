COB apresenta uniformes de viagem e da cerimônia de abertura do Time Brasil para Paris-2024

Nesta quarta (17), em evento realizado no Morro da Urca, no Rio de Janeiro, o Comitê Olímpico Brasileiro em conjunto com a Riachuelo lançaram os uniformes do Time Brasil para os Jogos Olímpicos de Paris. As novas vestimentas serão usadas pelos atletas brasileiros durante viagens e ao decorrer da cerimônia de abertura dos jogos.

Alexandre Loureiro / COB

Os uniformes do Brasil para as Olímpiadas são feitos de resíduos de tecidos e bordados manuais. Foram fabricados em Natal, no Rio Grande do Norte, conforme informou a Riachuelo, marca de moda oficial do COB. O evento contou com embaixadores do COB, atletas olímpicos como modelos e convidados da própria Riachuelo.

"O desafio que levamos para a Riachuelo há dois anos, era o de conseguir sintetizar no uniforme de desfile do Time Brasil, nossa ambição como marca, um novo posicionamento mais moderno e inovador, a influência do local e a vontade de nesse momento icônico, inesquecível e extremamente especial para os atletas, conseguir expressar o que há de melhor no Brasil", disse Gustavo Herbetta, diretor de Marketing do Comitê Olímpico do Brasil.

Alexandre Loureiro / COB

"Para a produção dos uniformes, adotamos medidas que já executamos naturalmente em nossa cadeia produtiva, como a redução de até 70% de água nos processos de lavagem através do ozônio, somado ao uso de matérias-primas naturais para pigmentação, o uso de energia renovável e o uso do processo da desfibragem de tecido, reaproveitando resíduos têxteis da nossa própria fábrica para essas confecções", comenta Cathyelle Schroeder, Diretora de Marketing e Comunicação da Riachuelo.

Feitos por e para brasileiros, os uniformes exploram a flora e fauna do Brasil, fazendo referência a biodiversidade brasileira. As cores das camisetas lembram a bandeira do Brasil, com os tons de verde, azul e amarelo presentes em grande parte das peças. A modelagem foi pensada para trazer elegância, apostando em finos cortes e, ao mesmo tempo, modernos, que valorizam os traços dos atletas brasileiros.