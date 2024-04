CBF divulga análise do VAR do pênalti cometido por Gómez na derrota do Palmeiras

Nesta quinta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o áudio da análise do VAR do pênalti cometido por Gustavo Gómez na derrota do Palmeiras contra o Internacional por 1 a 0, pela segunda rodada do Brasileirão, na Arena Barueri.

O VAR, sob comando de Wagner Reway (VAR-Fifa/ES), concordou com a decisão de campo do árbitro Victor Hugo Imazu dos Santos (PR). Antes disso, porém, houve uma checagem de impedimento e possível toque de mão de Rafael Borré na origem da jogada.

"Contato claro na perna aqui. Faz até a perna dele rodar de posição. Penal está confirmado, vou checar possível impedimento e possível mão", disse Reway.

O pênalti, marcado aos 21 minutos da primeira etapa, foi desperdiçado por Borré. O gol da vitória do Internacional saiu aos 45? da etapa inicial, quando Wesley balançou as redes.

Com o triunfo, o Colorado segue com 100% de aproveitamento, com seis pontos, na segunda colocação. O Palmeiras, por sua vez, está no 11º lugar, com três.

Agora, o Verdão foca no duelo contra o Flamengo às 16h (de Brasília) desse domingo, no Allianz Parque. O Internacional, por sua vez, encara o Athletico-PR na mesma data e horário, na Ligga Arena.