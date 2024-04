Carpini vê repercussão exagerada no São Paulo: "Tenho pessoas que me veem como referência"

O técnico Thiago Carpini adotou um tom defensivo ao comentar sobre as notícias recentes envolvendo sua saída do São Paulo devido aos resultados e atuações aquém das expectativas nos últimos jogos.

Com apenas três meses de trabalho, o comandante tricolor não vem conseguindo ter sucesso no clube, amargando duras derrotas, como na estreia na Libertadores e nos dois primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, além, é claro, da eliminação precoce nas quartas de final do Campeonato Paulista.

"O momento é ruim, os resultados não estão acontecendo. Antes da partida contra o Flamengo fiz uma análise de tudo o que já vivemos no São Paulo. Realmente vivemos uma fase difícil, mas da maneira que as pessoas te atacam, o lado pessoal, colocando em xeque a sua capacidade...", comentou.

Apesar dos resultados recentes, Thiago Carpini conquistou a Supercopa Rei em cima do Palmeiras e quebrou o incômodo tabu na Neo Qúmica Arena, vencendo o Corinthians por 2 a 1. Os importantes feitos, entretanto, já fazem parte do passado, e novos triunfos relevantes não têm acontecido.

"Eu sou muito seguro de tudo o que faço, sei onde quero chegar, tenho meus objetivos de vida e de carreira. Não é a opinião alheia que vai mudar aquilo que eu penso. Enquanto eu tiver o respaldo do grupo, eu fico até mais motivado para encontrar soluções, encontrar saídas. Tenho filhos, família, pessoas que me veem como referência. É por elas que a gente procura se fortalecer e seguir trabalhando", concluiu Carpini.

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), contra o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Resta saber se Thiago Carpini ainda estará à frente do Tricolor no final de semana.