Borré segue sem balançar as redes pelo Inter desde sua chegada; veja números

O atacante argentino Rafael Borré, anunciado pelo Internacional no dia 17 de janeiro e muito bem recepcionado pela torcida colorada no aeroporto, segue sem balançar as redes desde sua chega ao clube.

Segundo o Sofascore, durante o período no Brasil, Borré disputou cinco jogos por três competições diferentes (Copa do Brasil, Série A e Sul-Americana), mas não conseguiu marcar. Além disso, o centroavante que estava no Werder Bremen, da Alemanha, desperdiçou uma cobrança de pênalti na vitória diante do Palmeiras, pela segunda rodada do Brasileirão.

Rafael Borré pelo @SCInternacional: ?? 5 jogos

?? 1 assistência

? 19 finalizações (8 no gol)

? 63% duelos aéreos ganhos (!)

? 10 bolas recuperadas

? 4 passes decisivos

? 0/7 chances claras convertidas

? 1 pênalti perdido

? Nota Sofascore 6.56 Opiniões? ?? pic.twitter.com/jnLZKgMVSN ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 18, 2024

Apesar das 19 finalizações (8 no gol) e das sete chances claras que teve durante os duelos, o argentino não conseguiu converter nenhuma delas em gol.

Por fim, Borré conseguiu dar uma assistência (contra o Palmeiras), recuperar 10 bolas, ganhar 63% dos duelos aéreos e deixar quatro passes decisivos.

O próximo jogo do Internacional será neste domingo, diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada. A bola rola às 16 horas (de Brasília), pela terceira rodada do Brasileirão. Até aqui, o clube segue 100% na competição, com duas vitórias nos dois primeiros duelos.