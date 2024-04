Benítez, Carvalhal e Domenec: com Carpini no cargo, São Paulo busca definir substituto

O São Paulo trabalha nos bastidores para definir um substituto para Thiago Carpini. O atual treinador do clube não permanecerá no cargo devido aos resultados e atuações bem aquém das expectativas, como nesta quarta-feira, contra o Flamengo, mas a diretoria vem tendo muitas dificuldades para entrar em acordo com um novo profissional.

Ainda não está nada assinado, mas o São Paulo tem alguns nomes como prioridade. O espanhol Rafa Benítez, que enfrentou o Tricolor na final do Mundial de Clubes de 2005, quando comandava o Liverpool, é um deles.

Aos 64 anos, Rafa Benítez é visto com bons olhos pela alta cúpula do São Paulo e também está disposto a embarcar em uma aventura nova. Após passagens por Liverpool, Inter de Milão, Chelsea, Rea Madrid, Newcastle, Everton, entre outros grandes clubes da Europa, o treinador poderia voltar a gozar de certo protagonismo no futebol brasileiro, onde jamais trabalhou.

Quem também está na mira do São Paulo é Carlos Carvalhal. O treinador deixou o Olympiacos em fevereiro e atualmente está sem clube. Com o sucesso recente de profissionais portugueses no Brasil, o Tricolor vê o profissional, que soma passagens por Besiktas, da Turquia, e Celta de Vigo, da Espanha, como uma escolha interessante.

Outro nome avaliado pela diretoria é Domenec Torrent. O ex-auxiliar técnico de Guardiola, que chegou a treinar o Flamengo em 2020, teve seu último trabalho na temporada 2021/22, quando esteve à frente do Galatasaray, da Turquia. Além dessas duas equipes, seu único outro trabalho como treinador foi no New York City, dos EUA.

Nos últimos dias o São Paulo também chegou a se reunir com Pedro Martins. O português comanda atualmente o Al-Gharafa, do Catar, e não acredita que seja o momento ideal para deixar o clube do Oriente Médio para assumir o Tricolor, muito embora tenha mostrado interesse na proposta.

Enquanto o São Paulo não define o novo treinador, Thiago Carpini segue lidando com a indefinição sobre seu futuro. O atual técnico tricolor não tem conseguido esconder o abatimento devido às notícias que têm sido veiculadas e ao silêncio da diretoria, que vem evitando se manifestar publicamente sobre o tema. Caso sua demissão se confirme, o time pode enfrentar o Atlético-GO, no próximo domingo, fora de casa, sob o comando do auxiliar técnico Milton Cruz.