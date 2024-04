Anunciado no Fortaleza, Breno Lopes lembra gol heroico e se despede do Palmeiras: "Ficará no meu coração"

Breno Lopes encerrou sua passagem pelo Palmeiras nesta quinta-feira. Sem espaço no clube, ele foi emprestado para o Fortaleza até o fim do seu contrato (dezembro de 2024) e se despediu do Verdão. O atleta, inclusive, foi oficializado pelo Leão do Pici nas redes sociais.

O Palmeiras publicou um vídeo e revelou algumas cenas da despedida de Breno Lopes. Nele, o jogador cumprimenta os agora antigos companheiros e abraça Leila Pereira, presidente do clube, que o deseja boa sorte na carreira.

O atacante também deu uma entrevista e falou pela última vez como atleta do Verdão. Ele agradeceu aos torcedores por todo o carinho, disse estar saindo pela porta da frente afirmou que o Palmeiras estará para sempre marcado em sua vida.

"Passa um filme na cabeça, de quando eu cheguei aqui, tudo o que foi conquistado. Mais do que títulos, o carinho de todos os funcionários, o respeito, as amizades. É um legado que deixei no clube. Estou saindo pelas portas da frente, algo que eu sempre desejei. Fico muito feliz por tudo o que vivi, todos os títulos e as experiências", disse o jogador.

"Somente agradecer ao torcedor palmeirense, aonde eles me encontram, na rua ou nas redes sociais, inclusive o meu casamento é através desse gol. Meu cunhado é palmeirense e dedicou o nome do filho dele de Breno por causa do gol da Libertadores. Isso mostra o carinho que o torcedor tem comigo", acrescentou.

Herói na conquista da #AméricaVerde e decisivo no dodeca do Brasileirão! Obrigado, obrigado e obrigado, Breno Lopes! ? ? https://t.co/gmLigSBFlL#AvantiPalestra pic.twitter.com/Nc9ZjpStDJ ? SE Palmeiras (@Palmeiras) April 19, 2024

Breno Lopes não podia deixar de falar sobre o gol do título da Libertadores de 2020, sobre o Santos. Ele balançou as redes aos 53 minutos do segundo tempo da final, disputada no Maracanã, e cravou seu nome na história ao garantir a segunda conquista continental do Palmeiras.

"Sou um cara realizado por tudo o que conquistei no futebol e aqui no Palmeiras. São títulos importantíssimos, como a Libertadores, que era a obsessão quando cheguei aqui, e graças a Deus, conseguimos conquistar. Somente gratidão ao Palmeiras", declarou.

"É inesquecível fazer parte da história do Palmeiras com um título tão importante como a Libertadores. E saio daqui muito feliz, com a certeza que o Palmeiras nunca vai sair do meu coração. Espero que eu jamais saia dos corações da torcida também", concluiu.

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, Breno Lopes desejava ter mais minutos em campo, mas entendeu que neste momento estava desprestigiado com o técnico Abel Ferreira. Ele perdeu espaço com a ascenção de Flaco López e dos garotos da base, como Estêvão e Luis Guilherme, e decidiu respirar novos ares.

Breno Lopes deixa o Palmeiras após cinco temporadas. Além de 11 títulos, ele contribuiu com 25 gols em 167 partidas com a camisa alviverde.