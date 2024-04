André Hernan: Rafa Benítez não vai ser o técnico do São Paulo

Especulado como substituto de Thiago Carpini, demitido hoje do cargo, Rafa Benítez não será o próximo treinador do São Paulo. A informação é do colunista André Hernan, no De Primeira.

Hernan explicou que o técnico espanhol está sendo oferecido no mercado brasileiro, mas não é cogitado à vera pela cúpula tricolor.

A história do Rafa Benítez é a seguinte: existem alguns empresários brasileiros que estão com uma procuração oferecendo o Rafa Benítez aqui no Brasil. Ofereceram no São Paulo, foi um dos clubes, e o São Paulo disse: 'obrigado, vamos analisar aqui e tal'. A história que eu tenho é que não passou disso, mas aí a história foi crescendo. Eu soube da história do Rafa Benítez tão en passant que eu nem falei aqui no De Primeira entre os nomes. Para mim, a apuração mais concreta que eu conversei de um lado e de outro é Carlos Carvalhal, Rui Vitória e Diego Alonso — os três deram uma negativa.

Uma pessoa importante do São Paulo já tinha mandado mensagem ontem dizendo: 'André, não cai nessa, o Rafa Benítez não vai ser o técnico do São Paulo'. Então, é muito nome que surge, é muita especulação, é muito bastidor que vai pegando fogo. O Rafa Benítez não vai ser o técnico do São Paulo. André Hernan

