Santos oficializa rescisão de contrato com o lateral esquerdo Felipe Jonatan

O Santos oficializou nesta quarta-feira a saída do lateral esquerdo Felipe Jonatan. O jogador rescindiu com o Peixe e já acertou sua ida para o Fortaleza.

Felipe Jonatan defendeu o Peixe de 2019 a 2024. No total, foram seis gols em 210 partidas disputadas. Mais cedo, ele se despediu do Santos em suas redes sociais.

Em contrapartida, o clube alvinegro receberá como moeda de troca o lateral esquerdo argentino Escobar, sem espaço com o técnico Juan Pablo Vojvoda. O Peixe ainda segurou 50% dos direitos econômicos de Felipe Jonatan. Ele ainda não foi anunciado pelo Leão do Pici, mas já está em Fortaleza.

O lateral esquerdo foi titular em boa parte da campanha do Alvinegro Praiano no Campeonato Paulista de 2024, que terminou com o vice do clube do Santos. Ao todo, ele fez 14 jogos no ano, sendo 11 como titular, e duas assistências.

O defensor foi alvo de críticas por parte da torcida santista após a derrota do time na final estadual, para o Palmeiras. Torcedores reclamaram que ele errou na marcação de Endrick no lance que originou o primeiro gol dos rivais.

O Santos, agora, volta as suas atenções para a Série B. O time estreia no torneio neste sábado, contra o Paysandu, na Vila Belmiro. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília).