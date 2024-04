Lateral do Atlético-MG tem entorse no joelho em choque; imagens são fortes

Do UOL, em São Paulo

O lateral Rubens, do Atlético-MG, sofreu uma grave lesão nos primeiros minutos da empate por 1 a 1 contra o Criciúma, em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro e disputado nesta quarta-feira na Arena MRV. ATENÇÃO: as imagens são fortes.

O que aconteceu

O jogador de 22 anos tentou desarmar Fellipe Mateus na saída da bola da equipe catarinense — o meia do Criciúma era apertado por Lemos enquanto tentava dominar a bola.

O atleta do time visitante se chocou com Rubens e caiu sobre a perna do adversário, que gritou de dor imediatamente e foi ao chão.

O árbitro paralisou a partida, e o lateral precisou ser substituído pouco tempo depois diante das dores.

Rubens saiu do gramado da Arena MRV chorando. Ele deu lugar a Guilherme Arana, titular habitual do Atlético-MG.

Lesão no joelho

O Atlético-MG atualizou o estado do lateral após a partida. Ele sofreu uma entorse e será reavaliado ainda na quinta-feira.

O lateral-esquerdo Rubens sofreu uma entorse no joelho esquerdo. Ele já iniciou o tratamento, será reavaliado nesta quinta-feira e fará exames complementares para saber a extensão da lesão nota do Atlético-MG

Assista ao lance (ATENÇÃO: IMAGENS FORTES)