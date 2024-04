Bragantino aproveita falhas do Vasco e vence a primeira no Brasileiro

Mesmo inferior na maior parte do jogo, o Red Bull Bragantino mostrou eficiência para vencer o Vasco por 2 a 1 no Estádio Nabi Abi Chedid, aproveitando uma falha do goleiro Léo Jardim e um erro do sistema defensivo cruzmaltino. O jogo foi válido pela 2ª rodada do Brasileirão.

O Bragantino abriu o placar no início do primeiro tempo, com Laquintana. O Vasco até empatou com Vegetti, mas o gol foi invalidado por impedimento.

Vegetti empatou para o Vasco no segundo tempo, mas Vitinho recolocou o Braga na frente. O atacante argentino também acertou uma bola na trave.

O Red Bull Bragantino tem o Corinthians pela frente. No próximo sábado (20), as equipes se enfrentam em Bragança Paulista, às 18h30 (de Brasília), pela 3ª rodada do Brasileirão.

O Vasco tem clássico contra o Fluminense na próxima rodada. O Cruzmaltino visita o rival tricolor também no próximo sábado (20), às 16h (de Brasília).

Como foi o jogo

O Red Bull Bragantino abriu o placar no início do jogo após falha de Léo Jardim. O goleiro convocado por Dorival Júnior rebateu um chute que foi no meio do gol e viu os anfitriões abrirem o placar no rebote.

O Vasco foi o time que mais tomou a iniciativa no ataque no primeiro tempo. Em busca do empate, os cariocas controlaram a posse de bola, mas tiveram dificuldades na criação. O Bragantino tentava responder nos contra-ataques. No melhor momento vascaíno, Vegetti chegou a empatar, mas o lance foi anulado por impedimento.

O domínio do Vasco foi mais amplo no início do segundo tempo. Melhores desde os primeiros movimentos e encontrando menos resistência dos anfitriões, os vascaínos curiosamente empataram em um contragolpe, depois de um erro do Bragantino.

Bragantino melhorou após mudanças de Caixinha. Vitinho e Bruninho entraram bem no jogo, depois dos 20 minutos do segundo tempo. De cara, eles criaram as primeiras chances do Braga na etapa final. Depois, Vitinho contou com a sorte para marcar o gol do desempate.

Pressão do Vasco no fim não foi eficiente. Ainda controlando a posse de bola, os vascaínos apostaram nas bolas aéreas nos minutos finais. O Bragantino se defendeu bem para garantir a vitória.

Lances importantes

1x0: Aos seis minutos, Guilherme cobrou lateral direto na área e a defesa vascaína cortou parcialmente. A bola sobrou com Hurtado, que bateu de primeira. Mesmo sem força, o chute desviou no meio do caminho, dificultando o trabalho de Léo Jardim, que rebateu nos pés de Nacho Laquintana, que só completou para a rede.

Passou muito perto! Aos 18 minutos, Hurtado fez boa tabela pela direita e invadiu a área do Vasco com muita liberdade. Sem muito ângulo, ele bateu cruzado e a bola passou muito perto da trave de Léo Jardim.

Perdeu Vegetti! Aos 24 minutos, Rossi cobrou escanteio no centro da área e Vegetti subiu sozinho para cabecear. O atacante argentino mandou por cima do gol.

Não valeu! Aos 31 minutos, Rossi recebeu bom passe na área e tocou de cabeça para o meio. Vegetti conseguiu se antecipar a dois zagueiros e encobriu Lucão para marcar. No entanto, após análise do VAR, o lance foi invalidado por impedimento de Rossi.

Na trave! Aos cinco minutos do segundo tempo, Léo cruzou para o centro da área, Vegetti subiu mais que a defesa e cabeceou firme, no contrapé do goleiro. A bola tocou no pé da trave e saiu.

1x1: Aos 18 minutos, o Vasco recuperou a bola após um erro do Bragantino e Rayan puxou o contragolpe em velocidade. Ele acionou David, que invadiu a área pela direita e cruzou para a segunda trave. Vegetti chegou completando para as redes.

Passou perto! Aos 28 minutos, Bruninho fez ótima jogada individual pela esquerda, deixou dois marcadores para trás e finalizou rasteiro. A bola foi na rede pelo lado de fora e assustou.

2x1: Vitinho recebeu na esquerda e levou para o centro. Ele passou por um marcador com facilidade e bateu cruzado. A bola desviou em Maicon e encobriu Léo Jardim, morrendo na bochecha da rede.

FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino 2 x 1 Vasco

Competição: Campeonato Brasileiro - 2ª rodada

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data e horário: 17 de abril de 2024 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva

Cartões amarelos: Mateus Carvalho (VAS)

Gols: Nacho Laquintana, aos 6 minutos do primeiro tempo; Vegetti, aos 18', e Vitinho, aos 31 minutos do segundo tempo.

Red Bull Bragantino: Lucão; Andrés Hurtado, Douglas Mendes, Luan Cândido e Guilherme; Gustavinho (Bruninho), Raul (Jadsom) e Juninho Capixaba (Vitinho); Nacho Laquintana, Mosquera (Eric Ramires) e Eduardo Sasha (T. Borbas). Técnico: Pedro Caixinha.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor (Maicon), Léo e Lucas Piton; Galdames (Clayton), Sforza e Mateus Carvalho (Zé Gabriel); Rossi (Rayan), David (Adson) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.