Red Bull Bragantino bate Vasco e ganha sua primeira partida pelo Brasileirão

O Bragantino conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Os paulistas derrotaram o Vasco por 2 a 1, nesta quarta-feira, em Bragança Paulista. Assim, com o resultado, os donos da casa, que haviam empatado a primeira, chegaram a quatro pontos. Já os cruzmaltinos mantiveram os três.

O Bragantino começou melhor e abriu o placar no primeiro tempo, com Laquintana. O Vasco chegou ao empate na etapa final, com Vegetti. No entanto, Vitinho fez o gol da vitória dos donos da casa.

Na próxima rodada, o Vasco terá o clássico contra o Fluminense, neste sábado, no Maracanã. No mesmo dia, o Bragantino recebe o Corinthians, no Nabi Abi Chedid.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Vasco (@vascodagama)

O jogo

O Bragantino começou tendo a partida com a posse de bola. Os donos da casa se impuseram e abriram o placar logo aos seis minutos. Léo Jardim deu rebote em chute e Laquintana mandou para a rede.

O revés obrigou o Vasco a avançar. Os cariocas equilibraram a posse de bola e assustaram em chute de David. No entanto, o Bragantino respondeu em seguida, em chute perigoso de Hurtado que foi pela linha de fundo.

Só que o Vasco continuou com a postura ofensiva e quase empatou aos 24 minutos, em cabeceio de Vegetti. Depois, o argentino chegou a balançar a rede, mas o gol foi anulado por impedimento na jogada.

O panorama da partida seguiu o mesmo no restante da etapa inicial. O Vasco ainda esboçou uma pressão nos minutos finais e quase marcou com Matheus Carvalho. Só que o Bragantino conseguiu segurar a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, o Bragantino criou boa chance logo com um minuto. Eduardo Sasha chutou para boa defesa de Léo Jardim. O Vasco respondeu aos cinco, quando Vegetti aproveitou cruzamento e cabeceou na trave.

Os cruzmaltinos mantiveram a postura e quase empataram aos 15 minutos, em cabeceio de Léo. O goleiro Lucão salvou os donos da casa. De tanto insistir, o Vasco chegou ao gol aos 17. Em avanço rápido, Vegetti aproveitou passe na área e mandou para a rede.

O revés desta vez obrigou o Bragantino a ser mais ofensivo. Os donos da casa assustaram aos 26 minutos, com Bruninho, que chutou na rede pelo lado de fora. Só que aos 32, os paulistas chegaram ao gol. Vitinho chutou, a bola bateu em Maicon e encobriu Léo Jardim.

Na parte final, o Vasco até tentou pressionar, mas viu o Bragantino conseguir manter a posse de bola no setor ofensivo. Assim, os paulistas souberam segurar a vitória diante de sua torcida.

FICHA TÉCNICA



RED BULL BRAGANTINO-SP 2 X 1 VASCO-RJ

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)



Data: Quarta-feira, 17 de abril de 2024



Horário: 19h00 (horário de Brasília)



Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG-Fifa)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG-Fifa) e Fernanda Kruger (MT-Fifa)



VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC-Fifa)



Cartões amarelos: Vitinho e Luan Cândido (Bragantino); Matheus Carvalho (Vasco)



GOLS



BRAGANTINO: Laquintana, aos 6min do primeiro tempo; Vitinho, aos 32min do segundo tempo

VASCO: Vegetti, aos 17min do segundo tempo

BRAGANTINO: Lucão, Andrés Hurtado, Douglas Mendes, Luan Cândido e Guilherme Lopes; Raul (Jadsom), Gustavinho (Bruninho) e Juninho Capixaba (Eric Ramires); Henry Mosquera (Vitinho), Laquintana e Eduardo Sasha (Thiago Borbas)



Técnico: Pedro Caixinha

VASCO: Léo Jardim, PH, João Victor (Maicon), Léo e Lucas Piton; Mateus Carvalho (Zé Gabriel), Sforza e Galdames (Clayton); Rossi (Rayan), Vegetti e David (Adson)



Técnico: Ramón Díaz