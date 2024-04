Recém-recuperado de lesão, Maycon sente joelho na derrota do Corinthians para o Juventude

O volante Maycon, que recentemente se recuperou de lesão na coxa direita, voltou a sentir problema físico na derrota do Corinthians para o Juventude, nesta quarta-feira. O atleta deixou a partida durante o segundo tempo por conta de dores no joelho direito, após dividida no meio-campo.

O camisa 7 foi acionado na volta do intervalo, para ocupar a vaga de Wesley. Porém, com apenas 26 minutos de segundo tempo, o meio-campista sentiu desconforto no joelho direito após dividida com jogador adversário, e disse à comissão técnica que não teria condições de seguir no duelo. O experiente Paulinho foi chamado e entrou em seu lugar.

Esse pode ser o segundo problema mais grave de Maycon no ano. Em meados de março, o volante lesionou a coxa direita, durante o aquecimento da partida contra o São Bernardo, pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogador ficou um mês tratando da contusão, e voltou a jogar na primeira rodada do Brasileiro, diante do Atlético-MG.

O Corinthians perdeu para o Juventude por 2 a 0 em Caxias do Sul, com gols de Jean Carlos e Lucas Barbosa. Agora, o Timão tentará sua primeira vitória no Brasileiro no próximo sábado, contra o Red Bull Bragantino, fora de casa. A presença de Maycon, por conta do choque no joelho, passa a ser incerta.

A tendência é que o jogador seja avaliado pelo departamento médico do clube e passe por exames assim que a delegação alvinegra chegar em São Paulo.