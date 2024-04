Presidente do Inter diz que Robert Renan 'sentiu demais' pênalti perdido

Alessandro Barcellos, presidente do Inter, disse em entrevista ao Zona Mista do Hernan que Robert Renan sentiu muito o pênalti perdido contra o Juventude, pelo Campeonato Gaúcho. O programa irá ao ar na próxima segunda-feira (22), às 10h (de Brasília)

O que aconteceu

Robert Renan desperdiçou sua cobrança dando uma cavadinha. A cobrança foi fraca e deu tempo do goleiro parar o pulo no meio, voltar e defender o chute.

Logo após a batida, o jogador desabou no gramado e caiu no choro. Ele entrou em campo 20 segundos antes do apito final para bater a penalidade.

Nosso trabalho é recuperar o atleta, recuperar a capacidade psicológica do atleta que também sentiu. Ele não foi um atleta que cometeu um erro e depois achou que estava tudo certo. Não. Ele sentiu e sentiu muito. Alessandro Barcellos

Com a derrota nos pênaltis, o Inter foi eliminado na semifinal do Gauchão. Os Colorados não vencem o Estadual há seis anos.

A íntegra do programa com o presidente do Inter vai ao ar na próxima segunda-feira (22).

O que mais Barcellos disse

"Hoje, a gente fala de meninos de 18, 19, 20 anos, mas falamos de profissionais que têm capacidade de entender isso. Talvez ali, naquele momento, por uma decisão equivocada, de um histórico que talvez o Robert Renan nem saiba a dimensão que tem, por o Inter não ganhar o Estadual há seis anos, a importância daquele momento, a expectativa que o torcedor montou em cima deste elenco que montamos. Tudo isso tem uma atmosfera e, talvez, tudo isso não tenha passado por ele na hora de tomar a decisão de bater o pênalti daquela forma. E ele tomou aquela decisão, na minha opinião, infeliz, de bater. Eu, particularmente, acho que é um rico muito grande, principalmente para um jovem."

"Isso aconteceu, tratamos disso, mas, por outro lado, nós temos um jogador jovem promissor do futebol mundial, um jogador que despertou e desperta interesse de clubes internacionais. (...) Agora, nosso trabalho é recuperar o atleta, recuperar a capacidade psicológica do atleta que também sentiu. Ele não foi um atleta que cometeu um erro e depois achou que estava tudo certo. Não. Ele sentiu e sentiu muito. Então, tem uma proteção também agora para que a gente possa a desempenhar sua função e ter as oportunidades da comissão técnica."

"As cobranças existem e vão continuar existindo. Acho que o jogador profissional hoje ele tem que conviver com isso para crescer, para, exatamente, enfrentar momentos como este na carreira, que, tenho certeza, vai ser de muito sucesso. E ele tem a oportunidade de dar a volta por cima, de voltar a equipe, voltar a jogar. Nós já tivemos muito exemplos de atletas que tiveram algum problema dentro do campo técnico e deram a volta por cima. Então, esta é a nossa expectativa, que o Robert Renan possa nos ajudar muito ainda neste ano e a gente possa contar com ele no grupo e ter ele 100% com a cabeça focada."

O programa, apresentado pelo colunista do UOL André Hernan, vai ao ar às segundas-feiras, às 10h, no canal do UOL Esporte no YouTube.