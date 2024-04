Inter supera pênalti perdido e vence Palmeiras fora de casa com lei do ex

O Internacional venceu o Palmeiras por 1 a 0 na Arena Barueri, na noite de hoje, em confronto válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Wesley, revelado nas categorias de base do alviverde, marcou o gol da vitória do Colorado no final do 1º tempo. A equipe precisou superar um pênalti perdido por Borré, também na etapa inicial, para ficar com a vitória.

Com o triunfo, o Inter chegou a duas vitórias em dois jogos do Brasileirão — na estreia venceu o Bahia no Beira-Rio. O Palmeiras superou o Vitória na estreia, mas agora conhece seu primeiro revés na competição.

O Palmeiras enfrenta o Flamengo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes jogam no Allianz Parque no domingo (21), às 16h (de Brasília).

Já o Inter visita o Athletico-PR na Arena da Baixada. O duelo também será no domingo, às 16h.

1º tempo começa sonolento, mas pênalti muda ritmo

Borré, do Inter, lamentando após errar pênalti contra o Palmeiras, pelo Brasileirão Imagem: Anderson Romao/Agif

Palmeiras e Internacional começaram a partida cometendo muitos erros de passes e forçando demais a bola longa. Faltou criatividade nos primeiros minutos da etapa inicial.

Aos 19, Murilo se atrapalhou ao marcar Borré e Gustavo Gómez acabou cometendo pênalti em Wesley na sequência do lance. Borré cobrou e isolou. O pênalti perdido acordou a torcida palmeirense na Arena Barueri e o time. O Palmeiras teve grandes chances com Raphael Veiga e Flaco López, mas não conseguiu marcar.

O Inter chegou ao seu gol no final da primeira etapa. Piquerez foi desarmado no campo de defesa e a bola sobrou para Borré. O atacante esperou a passagem de Wesley, que bateu cruzado e abriu o placar.

Abel muda o Palmeiras, mas faltou criatividade

O Palmeiras voltou pior para o segundo tempo, faltou efetividade e criatividade para chegar ao gol do empate. Abel até promoveu as entradas de Rômulo, Rony e Estevão para mexer no ataque, mas a situação não melhorou.

O Inter, por sua vez, preferiu esperar no campo de defesa e explorar nos contra-ataques. Coudet montou uma linha de cinco na defesa, com Thiago Maia jogando entre os zagueiros quando o time não tinha a bola. O Palmeiras abusou muito do jogo aéreo, mas também sem sucesso.

Lances importantes

Borré isola cobrança de pênalti para o Inter. Aos 19 minutos do 1º tempo, Murilo se atrapalhou na marcação de Borré em bola pelo alto, o colombiano deixou com Wesley na área e o ex-Palmeiras foi derrubado na área por Gustavo Gómez. Borré bateu por cima, muito longe do gol de Weverton.

Palmeiras chega bem, mas não marca. Aos 27 minutos, Endrickfez grande jogada individual e tocou para Lázaro, o camisa 14 ajeitou para Raphael Veiga chegar batendo. A bola passou muito perto da trave direita de Rochet.

Flaco López fica com o gol aberto, mas não consegue finalizar. Aos 38, Endrick conseguiu belo passe por cima para Mayke na área, o lateral tocou para trás e deixou Flaco com o gol à dispoição. O argentino recebeu a bola mascada e não conseguiu chutar.

Lei do Ex em Barueri, Wesley abre o placar para o Inter. Aos 44 minutos, Piquerez foi desarmado no campo de defesa, Borré invadiu a área e tocou para Wesley. O atacante formado na base do Palmeiras bateu cruzado e venceu Weverton. O atleta não comemorou em respeito ao ex-clube.

Borré quase amplia para o Inter. Aos 47, o colombiano recebeu cruzamento completamente livre na área. Ele cabeceou sem direção e perdeu grande chance.

Endrick finaliza muito mal na cara da gol. Piquerez cruzou na área, e Endrick ficou cara a cara com Rochet perto da pequena área. O atacante se atrapalhou e pegou muito mal na bola.

Rony tenta de bicicleta, mas Rochet faz a defesa. Aos 50 minutos do 2º tempo, Rony aproveitou uma bola que sobrou no alto e emendou uma bicicleta. Mas a bola foi nas mãos de Rochet.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras 0 x 1 Internacional

Competição: 2ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e hora: 17 de abril de 2024, às 20h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Público: 13.464

Renda: R$ 505.836,00

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Rafael Trombeta (ambos PR)

VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA)/ES

Cartões amarelos: Aníbal Moreno e Flaco López (PAL); Renê, Wesley, Borré e Mercado (INT)

Gols: Wesley, aos 44 minutos do 1º tempo (INT)

Palmeiras: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos (Menino) e Raphael Veiga (Rômulo); Lázaro (Rony), Endrick e Flaco López (Estevão). Técnico: Abel Ferreira.

Internacional: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Thiago Maia, Bruno Henrique (Rômulo) e Maurício; Wesley (Robert Renan), Wanderson (Gustavo Prado) e Borré. Técnico: Eduardo Coudet.