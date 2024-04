Palmeiras terá Lázaro titular para enfrentar o Internacional pelo Brasileirão; veja escalações

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Internacional, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20 horas (de Brasília), na Arena Barueri.

Para esta partida, o técnico Abel Ferreira terá à disposição o zagueiro Gustavo Gómez e o volante Aníbal Moreno, preservados no último jogo. Ambos, aliás, começam como titulares. Por outro lado, o treinador segue sem Zé Rafael, que se recupera de uma lombalgia. Richard Ríos segue como titular.

O Palmeiras tem a seguinte escalação: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Lázaro, Endrick e Flaco López.

Os atacantes Dudu e Bruno Rodrigues, que se recuperam de cirurgias no joelho direito, são as outras baixas da equipe.

Do outro lado, o Internacional, comandado por Eduardo Coudet tem: Rochet; Bustos, Vitão, Renê e Mercado; Thiago Maia, Bruno Henrique, Maurício e Wanderson; Rafael Borré e Wesley.

A equipe colorada tem os desfalques dos meias Alan Patrick e Aránguiz, além do atacante Enner Valencia, lesionados.

Na estreia, o Palmeiras venceu o Vitória, por 1 a 0, no Barradão, em Salvador (BA), com gol de Richard Ríos. Enquanto o Inter bateu o Bahia, por 2 a 1, de virada, no Beira-Rio.