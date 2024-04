Mbappé é o jogador com mais participações em gols entre o Top 5 ligas europeias em 2024

Nesta terça-feira (16) o PSG eliminou o Barcelona na Liga dos Campeões com direito a dois gols de Kylian Mbappé. Mais uma vez o astro se mostrou decisivo, como tem sido na atual temporada do clube. Segundo o site especializado "Sofascore", contando apenas as cinco principais ligas da Europa, o atacante é o jogador com mais participações em gols em 2024, com 42 gols e nove assistências.

? Kylian Mbappé é o jogador das TOP5 ligas europeias com mais participações em gols (50) na temporada 23/24! ??? ?? 42 jogos

?? 41 gols (!)

?? 9 assistências

? 67 mins p/ participar de gol (!)

? 187 finalizações (101 no gol!)

? 107 dribles certos (!)

? Nota Sofascore 7.95 pic.twitter.com/e765t5pYLj ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 16, 2024

Com uma média quase igual a um gol por partida no ano, o francês de 25 anos busca a primeira Champions da carreira e da história do Paris Saint-Germain. O atleta está no topo da artilharia da competição europeia com oito gols em dez jogos.

No Campeonato Francês não é diferente. Mbappé é o artilheiro da Ligue 1 com 24 gols, e já deu seis assistências, guiando o PSG a mais um título nacional. O Paris tem 63 pontos em 28 jogos e lidera a competição com uma vantagem de dez pontos para o segundo colocado.

Vestindo a camisa do Paris Saint-Germain desde 2017, Mbappé tem média superior a uma participação em gol por jogo. Desde que estreou, disputou 302 partidas pelo clube parisiense, marcando 253 gols e dando 107 assistências.