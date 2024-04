Relógios de Schumacher irão a leilão e valor pode chegar a R$ 20 milhões

Do UOL, em São Paulo

Oito relógios do heptacampeão mundial Michael Shumacher serão leiloados em maio e valores podem somar R$ 20 milhões.

O que aconteceu:

As peças serão leiloadas no Rare Watch (Relógios raros). O leilão marca o 30º aniversário da primeira vitória do ex-piloto na Fórmula 1, em 1994.

O valor das oitos peças juntas é avaliado em 4 milhões de dólares, cerca de R$ 21 milhões (na cotação atual), segundo a imprensa internacional.

Um dos relógios foi um presente de Jean Todt, ex-chefe da Ferrari, para Shumacher. Seu mostrador apresenta o emblema da Ferrari, o capacete vermelho utilizado pelo ex-piloto e o numeral '1' cercado por seis estrelas, representando as seis vitórias na F1.

Outra peça rara é um F.P. Journe Vagabondage 1 modelo único, que também foi presente de Todt e representa os setes títulos conquistados pelo alemão na Fórmula 1.

O leilão acontecerá em 13 de maio, na cidade de Genebra, na Suíça, e é organizado pela Christie's Auction House.

A Christie's expressa sinceros agradecimentos à Família Schumacher por sua confiança em nós e seu desejo de compartilhar essas obras-primas da relojoaria com outros colecionadores apaixonados em todo o mundo. Estamos orgulhosos de apresentar estes relógios icónicos e únicos pertencentes a uma das lendas mais célebres da Fórmula 1. Um momento excepcional, tanto para os entusiastas do relógio quanto para os da F1. Rémi Guillemin, diretor de relógios da Christie's Europa e EUA

Heptacampeão e acidente

Schumacher sofreu um acidente de esqui, na França, em 29 de dezembro de 2013.

O estado de saúde do ex-piloto é um segredo, visto que a família preza pela privacidade.

O alemão fez história na Ferrari conquistando cinco títulos consecutivos na Fórmula 1 e se tornando o primeiro heptacampeão mundial - ele já havia sido campeão em 1994 e 1995, com a Benetton.