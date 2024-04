FPF e CBF iniciam ofensiva por melhoria de gramados dos estádios paulistas

Com apoio do Programa de Desenvolvimento CBF Transforma, a Federação Paulista de Futebol iniciou uma ofensiva pela melhoria e padronização dos gramados dos estádios dos clubes paulistas. A entidade lançou nesta terça-feira o Programa Gramado Paulista, que irá oferecer consultoria especializada em preparação e manutenção de gramados para mais de 50 estádios em todo o estado.

A iniciativa, financiada pelo Programa CBF Transforma, pretende orientar os clubes em relação aos serviços de preparação e manutenção de gramados, capacitando profissionais e proporcionando o monitoramento da qualidade dos campos paulistas.

"Podemos mudar a história do futebol brasileiro e os gramados ainda são um ponto que carecem de muita atenção. Essa iniciativa nasceu após conversarmos com a CBF e sabemos que será um enorme desafio, com clubes e realidades diferentes em todo o estado", disse o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos.

Além de aprimorar os relvados, o programa também pretende padronizá-los em relação à altura e tipo de grama. As consultorias serão feitas por empresas especializadas a partir de maio, seguindo o Manual de Requisitos de Infraestrutura de Estádios da entidade e sob a supervisão do engenheiro agrônomo da FPF, Glayson de Almeida.

O CBF Transforma tem como objetivo transformar o futebol nacional e potencializar o seu impacto social por meio de investimentos em projetos estratégicos de desenvolvimento, promovendo o crescimento sustentável, a modernização e a profissionalização do jogo.

As Federações e clubes filiados estão entre os principais beneficiários do CBF Transforma, que investirá mais de R$ 200 milhões nos próximos três anos. Deste montante, R$ 50 milhões foram obtidos a partir da venda das aeronaves da CBF, negociadas pela atual gestão, que estão sendo investidos na melhoria de gramados e iluminação em estádios de todo o país por meio do subprograma "Palcos do Futebol".

"A melhoria de gramados e sistemas de iluminação dos estádios é um compromisso de campanha e uma das prioridades da gestão do presidente Ednaldo Rodrigues, e o Programa Gramado Paulista é o primeiro projeto aprovado, entre todas as federações estaduais, no âmbito do "Palcos do Futebol" do CBF Transforma. Sem dúvidas este projeto será uma referência para todo o país", disse Ricardo Leão, Gerente de Desenvolvimento e Projetos da CBF.