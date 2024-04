Flamengo volta a ser líder do Brasileirão três anos depois

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo é líder do Brasileirão depois de um intervalo de três anos.

O que aconteceu

A vitória desta quarta-feira (17) sobre o São Paulo, no Maracanã, por 2 a 1, colocou o rubro-negro no topo da tabela, algo que não acontecia desde a última rodada do Brasileirão 2020 — em fevereiro de 2021.

O Fla está com seis pontos, 100% de aproveitamento, após dois jogos. E leva a melhor sobre o Internacional nos gols marcados — tem quatro, enquanto o colorado soma três. Os dois estão empatados no saldo de gols (2).

Curiosamente, a última vez que o Fla terminou uma rodada na liderança foi depois de um jogo contra o São Paulo: perdeu no Morumbi por 2 a 1, mas conquistou o Brasileirão 2020 mesmo assim.

Outra coincidência é que o segundo colocado na última vez que o Flamengo terminou uma rodada na ponta também foi o Internacional.

Passaram-se 1147 dias entre uma liderança e outra do Flamengo.

A segunda rodada do Brasileirão ainda tem um jogo nesta quinta (Botafogo x Atlético-GO) e outro adiado (Cuiabá x Vitória). Mas nenhum dos envolvidos pode passar o Flamengo.

Começo com bons resultados

Para que o Flamengo terminasse como líder, foi crucial a derrota do Athletico para o Grêmio.

O time paranaense abriu bom saldo na primeira rodada, ao fazer 4 a 0 no Cuiabá, mas tropeçou nesta quarta.

O Fla, por sua vez, soma uma vitória apertada sobre o Atlético-GO, por 2 a 1, e o jogo mais tranquilo diante do São Paulo.

Concorrente mais próximo no momento, o Inter venceu o Palmeiras por 1 a 0. A diferença também tinha sido mínima contra o Bahia na primeira rodada (2 a 1).