Em casa, Fortaleza cede empate ao Cruzeiro pela segunda rodada do Brasileirão

Nesta quarta-feira, em jogo válido pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza recebeu o Cruzeiro na Arena Castelão e empatou por 1 a 1. O gol dos mandantes foi marcado por Hércules, enquanto Mateus Vital empatou para os visitantes.

Assim, com a igualdade no placar, o Leão do Pici, que havia vencido o São Paulo na estreia, chegou aos quatro pontos na sexta colocação. Já o Cruzeiro, que bateu o Botafogo no primeiro jogo, alcançou a mesma pontuação do adversário. No entanto, por sua vez, ocupa a quinta posição na tabela.

O Fortaleza retornaria aos gramados neste sábado, contra o Criciúma. No entanto, por conta do adiamento, o time enfrenta o Altos na próxima terça-feira, às 19 horas (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Pelo lado do Cruzeiro, o time enfrenta o Atlético-MG neste sábado, às 21 horas (de Brasília), na Arena MRV, em partida válida pela terceira rodada do Brasileirão.

O jogo

Logo aos 14 do primeiro tempo, Lucas Silva, do Cruzeiro, cabeceou para o gol de Joaõ Ricardo, mas o goleiro fez boa defesa.

O Fortaleza respondeu com o gol logo em seguida, aos 19. Hércules, na entrada da área, pegou a sobra do escanteio e mandou um bonito chute no canto esquerdo de Anderson.

Aos 39, o atleta tentou o seu segundo no jogo. Dessa vez, recebeu dentro da área e emendou a finalização, mas a bola passou à esquerda do gol.

Já aos 19 da segunda etapa, o Cruzeiro chegou com Rafa Silva, que apesar de ter alcançado o cruzamento, mandou à esquerda da meta.

Aos 32, o centroavante Papagaio mandou se cabeça em direção do gol. No entanto, João Ricardo fez uma linda defesa para salvar os mandantes.

Por fim, aos 44, Mateus Vital acertou um lindo chute no ângulo esquerdo de João Ricardo e empatou a partida.

FICHA TÉCNICA



FORTALEZA X CRUZEIRO

Local: Arena Castelão, Fortaleza (BA)



Data: 17 de abril de 2024 (Sábado)



Horário: 20 horas (de Brasília)



Árbitro: Bruno Mota Correia



Assistentes: Leone Carvalho Rocha e Carlos H. A. de Lima Filho



VAR: Rodrigo Nunes de Sa



Cartões amarelos: Lucas Romero e Matheus Pereira (Cruzeiro)

Cartões vermelhos: Lucas Romero (Fortaleza)

Gols:



FORTALEZA: Hércules, aos 19 do 1ºT

CRUZEIRO: Mateus Vital, aos 44 do 2ºT

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Emanuel Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Hércules, Zé Welison (Pedro Augusto) e Pochettino (Lucas Sasha); Yago Pikachu (Marinho), Machuca (Moises) e Lucero (Renato Kayzer)



Técnico: Vojvoda

CRUZEIRO: Anderson; William, Neris (Robert), João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Ramiro (Gabriel Veron) e Lucas Silva (Mateus Vital), Matheus Pereira, Arthur Gomes (Álvaro Barreal) e Rafa Silva (Papagaio)



Técnico: Fernando Seabra