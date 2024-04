'É absurdo como os dirigentes do São Paulo seguem calados', diz Mauro Cezar

O silêncio da diretoria do São Paulo em relação à situação do técnico Thiago Carpini beira o absurdo, destacou Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte. Segundo o colunista do UOL, Casares, Muricy & Cia precisam "dar a cara" e devem satisfação ao torcedor.

'É absurdo como os dirigentes seguem calados': "De fato, é uma situação muito constrangedora, é difícil até imaginar como os jogadores vão receber instruções de um técnico sabendo que ele está ali possivelmente pela última vez, salvo um resultado positivo que mude as coisas e dê a ele uma sobrevida. Mas é estranho, bem estranho, continuo achando absurda a maneira como os quatro personagens que toma as decisões no futebol do São Paulo seguem calados, desaparecidos, não vejo entrevista de nenhum deles. Falo do Casares, do Belmonte, do Rui Costa e do Muricy, nenhum deles, você não vê ninguém falando nada".

'Presidente que gosta de aparecer tem que dar as caras': "Aliás, eu estava vendo ontem o vídeo da chegada do James, o James chega num jatinho e o Casares anda do lado dele no aeroporto o tempo todo, todos os repórteres e câmeras em volta, e agora está sumido o Casares, tinha que aparecer para assumir essa situação. Não pode ser só na boa, presidente que gosta de se apresentar sempre nas horas boas, tem que dar a cada nessas horas e falar alguma coisa para o torcedor. Quem fala hoje é o chefe da torcida organizada do São Paulo, e o presidente do clube não fala".

