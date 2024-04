Díaz faz comentário machista sobre VAR após derrota do Vasco e depois pede desculpas

Nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Brasileirão, o Vasco foi derrotado pelo Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, pelo placar de 2 a 1. Ramón Díaz, treinador do Cruzmaltino, em entrevista coletiva após o jogo, fez um comentário machista, criticando a arbitragem.

"Com respeito aos árbitros, não podemos falar muito, porque tem o VAR. E, na última partida, que foi na casa do Vasco, uma senhorita, uma mulher, interpretou um pênalti de outra maneira. O futebol é diferente. Principalmente de que o VAR tenha que ser decidido por uma mulher. Acho que é bastante complicado, porque o futebol é tão dinâmico, tantas ações, tão rápido. Hoje, não sei se o árbitro num pênalti em nosso ponta. Que bate e é golpeado, não sei também se foi pênalti", declarou Ramón Díaz.

O treinador se referiu à Daiane Muniz, responsável pelo VAR no jogo do último domingo entre Vasco e Grêmio, no lance em que Galdames reclamou falta de Rodrigo Ely, zagueiro da equipe gaúcha. Inicialmente, Daiane considerou que ocorreu penalidade máxima, entretanto voltou atrás na decisão e não recomendou a revisão da jogada.

Após a entrevista coletiva, ainda no estádio do RB Bragantino, o comandante do Vasco falou novamente com a imprensa presente. Ramón Diaz pediu desculpas pelos comentários e afirmou que sua fala foi mal interpretada.

"Primeiro, se interpretou algo mal da minha declaração, quero pedir desculpas. O que quis dizer é que uma pessoa só não pode decidir, ter uma decisão tão importante, como é no futebol e que é a participação do VAR nas decisões tão importantes que se tem no jogo todo. Se se interpretou mal, peço desculpas, mas não é minha intenção", afirmou o argentino.