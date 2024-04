Derrotado na Bahia, Fluminense sofre com altos e baixos em 2024

Após estrear com empate no Brasileirão contra o RB Bragantino em casa, o Fluminense foi derrotado pelo Bahia na noite da última terça-feira e segue sem vencer na competição. A equipe de Fernando Diniz vive momento de instabilidade na temporada, na qual já foi até mesmo campeã.

Apesar de não ter vencido nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e ter sido eliminado nas semifinais do Campeonato Carioca para o Flamengo, o Fluminense bateu a LDU de Quito, do Equador, no fim de fevereiro e conquistou o título inédito da Recopa Sul-Americana.

O time das Laranjeiras também está em situação favorável na fase de grupos da Libertadores, liderando o Grupo A com quatro pontos. O atual campeão da Glória Eterna empatou com o Alianza Lima, no Peru, e venceu o Colo-Colo, no Maracanã.

Segundo o Sofascore, em 19 confrontos na temporada, o Fluminense venceu oito, empatou seis e perdeu cinco, possuindo um aproveitamento de 52,6%. No período, foram 25 gols marcados e 20 sofridos, além de ficar com 63,3% da posse de bola.

Fluminense em 2024: ?? 19 jogos

? 8V - 6E - 5D

? 52.6% aproveitamento

?? 25 gols

? 20 gols sofridos

? 10.9 finalizações p/ marcar gol

? 63.3% posse de bola ? Campeão da Recopa.

? Eliminado nas semifinais do Carioca.

? Ainda não venceu no Brasileirão. Opiniões? ? pic.twitter.com/ViL6CEMael ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 17, 2024

No jogo contra o Bahia, o treinador Fernando Diniz foi bastante criticado por terminar o jogo sem nenhum defensor de origem em campo, sem contar o goleiro Fábio. A equipe encerrou o confronto com quatro meio-campistas e seis atacantes.

O próximo compromisso do time carioca será o clássico contra o Vasco da Gama, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para o próximo sábado, às 16h (de Brasília), no Maracanã.