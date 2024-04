Bruno Henrique celebra vitória do Flamengo contra o São Paulo: "Poderíamos ter feito mais gols"

O Flamengo alcançou sua segunda vitória pelo Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira. Os cariocas venceram o São Paulo, no Maracanã, pelo placar de 2 a 1 e permaneceram com 100% de aproveitamento no torneio nacional. O atacante Bruno Henrique exaltou o bom momento na temporada, destacando a atuação da equipe.

"Tenho um carinho por está torcida e que eles tem por mim. Estou feliz por estar podendo ajudar o Flamengo, seja como titular ou entrando. Fizemos um grande jogo, contra um adversário muito difícil, que vai brigar lá em cima. Poderíamos ter feito mais gols, mas a zaga deles foi muito bem. Sabemos que no Brasileiro não tem jogo fácil. É sempre bom pontuar em casa", pontuou o atacante que teve seu nome cantado pela torcida presente no Maracanã.

Os gols do duelo foram marcados por Luiz Araújo e De La Cruz, pelo Flamengo, e Ferreira, para o São Paulo.

O Flamengo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, com seis pontos, e voltam a campo, neste domingo, contra o Palmeiras, em São Paulo, às 16h (de Brasília).