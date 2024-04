Botafogo x Atlético-GO: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Dois times que estrearam com derrota no Campeonato Brasileiro e buscam a recuperação. Assim é a história do duelo entre Botafogo e Atlético-GO, que se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela segunda rodada da competição. A partida terá transmissão exclusiva através do Premiere.

O Botafogo por 3 a 2 para o Cruzeiro e, contando as duas derrotas pela Copa Libertadores, vem de três resultados negativos seguidos. Já o Atlético-GO perdeu por 2 a 1 para o Flamengo em um duelo marcado por decisões polêmicas da arbitragem.

"Posso garantir que vamos entrar em campo com a mesma motivação com que iniciamos o jogo contra o Cruzeiro e conseguimos, inclusive, abrir o placar. Temos que correr atrás para corrigirmos muitas coisas, os aspectos físicos. Enfim, temos uma caminhada. Mas precisamos fazer isso com uma sequência de uma partida a cada quatro dias e é assim que vamos trabalhar", disse o técnico Artur Jorge.

O português só vai anunciar a escalação minutos antes do jogo. Ele deve deixar de lado o esquema com quatro atacantes, que vem gerando grande polêmica. O zagueiro Alexander Barboza, expulso pouco depois de entrar em campo contra o Cruzeiro, cumprirá suspensão.

O próximo jogo do Botafogo é nesta quinta, às 21h30, no Nilton Santos. ???? #VamosBOTAFOGO Entradas à venda em https://t.co/VmMNMgR0SQ ? pic.twitter.com/nfjcsQYWKS ? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 15, 2024

Neste jogo, o Atlético-GO não terá o técnico Jair Ventura, expulso contra o Flamengo. "Vamos enfrentar um Botafogo muito difícil de se enfrentar em casa e vamos ter muitas dificuldades, pois teremos desfalques. Mas meus jogadores estão fazendo um grande ano e confio neles", disse o treinador.

Assim como Jair Ventura, o lateral direito Maguinho e o zagueiro Alix Vinicius precisarão cumprir suspensão pelas expulsões contra o Flamengo. Assim, Rodallega entra na lateral e Luiz Felipe, na zaga.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-RJ x ATLÉTICO-GO

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 18 de abril de 2024 (Quinta-feira)



Horário: 21h30(de Brasília)



Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)



Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)



VAR: Thayslane de Melo Costa (Fifa-SE)

BOTAFOGO: Gatito Fernández, Mateo Ponte, Lucas Halter, Bastos e Marçal; Gregore, Danilo Barbosa, Tchê Tchê; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Jeffinho



Técnico: Artur Jorge

ATLÉTICO-GO: Ronaldo, Rodallega, Luiz Felipe, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Rhaldney, Baralhas, Shaylon e Alejo Cruz; Luiz Felipe e Emiliano Rodríguez



Técnico: Jair Ventura