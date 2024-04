Botafogo quer zagueiro e mira ex-atletas de Palmeiras e Corinthians

O técnico Artur Jorge chegou e ainda não conseguiu vencer no comando do Botafogo, mas parece que já identificou um problema no elenco. O clube carioca vem se articulando no mercado em busca de um zagueiro.

Nomes como o de Yerry Mina, ex-Palmeiras e hoje no Cagliari, da Itaília, e Pedro Henrique, ex-Corinthians e atualmente no Athletico-PR, foram ventilados no Botafogo.

A tendência é a de que o Glorioso busque um defensor somente na janela de transferência do meio do ano. Isso porque a janela atual para transações fecha nesta sexta-feira.

Ao trabalho, Glorioso. Quinta-feira tem Campeonato Brasileiro no Niltão! ??? Acesse https://t.co/VmMNMgR0SQ e garanta seu lugar! ??? #VamosBOTAFOGO ? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/OzVhES9rsa ? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 16, 2024

Dentro de campo, o Botafogo se prepara para encarar o Atlético-GO, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília) no Nilton Santos, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.