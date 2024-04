Bayern ganha do Arsenal em Munique e avança às semifinais da Champions League

Nesta quarta feira, pelo jogo de volta das quartas da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique recebeu o Arsenal na Allianz Arena, na Alemanha, e venceu por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por Kimmich.

Assim, após superar o adversário por 3 a 2 no agregado, a equipe comandada por Tomas Tuchel, que havia eliminado a Lazio na fase anterior, avançou à semifinal da competição e enfrentará o vencedor do jogo entre Manchester City e Real Madrid. Por outro lado, o Arsenal, que passou pelo Porto nas oitavas, se despede da Champions.

O próximo jogo do Bayern será neste sábado, às 13h30 (de Brasília), diante do Union Berlin, pelo Campeonato Alemão. Já a ida da semifinal da Champions acontece no próximo dia 30 (terça-feira), com mando de campo e horário ainda a serem definidos. Pelo lado da equipe inglesa, o time retorna aos gramados neste sábado, às 15h30 (de Brasília), diante do Wolverhampton, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês.

O jogo

Aos 24 minutos da primeira etapa, os mandantes chegaram pela primeira vez com Musiala. O alemão dominou ótimo passe do companheiro e soltou uma bomba de fora da área, mas Raya conseguiu fazer a defesa, socando a bola para longe.

A resposta dos visitantes veio aos 31, com o brasileiro Martinelli. O atleta recebeu o passe entre a linha de defesa adversária e emendou um chute rasteiro no centro do gol. Assim, Neuer conseguiu fazer a defesa.

Já no início do segundo tempo, aos 2 minutos, Goretzka mandou de cabeça, na trave, o cruzamento recebido dentro da área. No rebote, o português Raphael Gerreiro emendou um bom chute, mas o defensor do Arsenal conseguiu interceptar para escanteio.

Até que aos 18, os mandantes conseguiram furar o bloqueio inglês e abriram o placar. Dessa vez com um cruzamento de Rapahel Guerreiro, Kimmich cabeceou firme, no canto direito de Raya, sem chance de defesa.

Por fim, aos 42, o Arsenal tentou reagir com Martin Ødegaard. O jogador invadiu a área pelo lado direito do campo e finalizou, mas para fora da meta.