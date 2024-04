Auxiliar do Corinthians avalia desempenho do time após derrota para Juventude: "Foram mais competitivos"

Bruno Lazaroni, auxiliar do Corinthians, avaliou o desempenho do time após a derrota para o Juventude, nesta quarta-feira. Na visão do profissional, que ficou à beira do campo no duelo em Caxias do Sul, o Timão foi menos competitivo em relação ao adversário.

"O Juventude, de maneira geral, foi mais competitivo que nossa equipe. A gente bate nessa tecla, temos que competir, guerrear contra qualquer adversário. Não faltou isso, mas eles foram mais competitivos", comentou Lazaroni em coletiva de imprensa.

O auxiliar também lamentou a falta de eficiência da equipe, que criou boas oportunidades antes dos dois gols sofridos, na segunda etapa.

"Apesar de ter finalizado apenas duas vezes em direção ao gol, nós tivemos pelo menos três grandes chances de gol. No início do segundo tempo, com o Yuri, cabeceio do Romero, no escanteio, e outra finalização na área, do Yuri. Essa eficiência é importante para ganhar qualquer jogo. Infelizmente hoje, não fomos felizes nesse tipo de situação e eles foram mais felizes nas oportunidades que tiveram", acrescentou Lazaroni.

O técnico António Oliveira voltará a assumir o Timão contra o Red Bull Bragantino, na próxima rodada. O treinador ficou de fora nesta quarta pois cumpriu suspensão, já que foi expulso na estreia, contra o Atlético-MG.

O duelo contra o Massa Bruta, no próximo sábado, será mais uma oportunidade do Corinthians vencer seu primeiro jogo no Brasileiro. A equipe está em 15º na liga nacional, com apenas um ponto conquistado (um empate e uma derrota).