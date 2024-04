Autor de gol, Rodrygo avalia classificação contra o City na Champions: "Mostramos o que é o Real Madrid"

Nesta quarta-feira, no Etihad Stadium, o Real Madrid eliminou o Manchester City, nos pênaltis, e avançou à semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Em entrevista pós jogo à TNT Sports, Rodrygo, atacante do time espanhol e autor de dois gols nestas quartas de final, avaliou sua performance e mostrou-se contente com o momento da equipe, mais uma vez classificada.

"É um adversário que me sinto bem jogando, as coisas tem dado certo, já é a segunda vez que faço gol neles e a gente pode elimina-los. Então, estou muito feliz, muito feliz com o trabalho da minha equipe, a gente mostrou nossa força, a gente soube sofrer em muitos momentos do jogo, então estou muito feliz", comentou o camisa 11.

Questionado a respeito do estilo defensivo do Real Madrid, sobretudo a partir da segunda etapa do confronto, o brasileiro disse que não era o planejado, mas destacou que a equipe também controlou a posse de bola em alguns momentos.

"Não, a gente sabia que teriam partes do jogo que a gente ia sofrer um pouco mais, que ia ter que abaixar um pouco mais a linha, mas nosso plano de jogo era como foi no primeiro tempo, eles iriam controlar. Mas, nos contra-ataques, a gente ia ser muito perigoso, íamos controlar em alguns momentos do jogo. Primeiro tempo acho que foi muito bom, o segundo a gente parou de jogar e ficou mais difícil, mas, mais uma vez, mostramos o que é o Real Madrid, não importa se a gente vai sofrer ou não, no final a gente vai passar", analisou.

Na próxima fase, os espanhóis irão encarar o Bayern de Munique, que eliminou, também nesta quarta-feira, o Arsenal. Assim, Rodrygo projetou um embate muito difícil e frisou concentração nos dois jogos. "Acho que vai ser uma semifinal de Champions muito difícil, assim como foi contra o City no outro ano que a gente passou, e agora contra o Bayern também vai ser muito difícil, não vai ser diferente. Não muda muita coisa, temos que manter a concentração nos dois jogos."

O Real Madrid volta aos gramados, neste domingo, às 16h (de Brasília), para enfrentar o rival Barcelona, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol, no Santiago Bernabéu. Caso vença, os merengues chegarão aos 81 pontos, abrindo 11 de vantagem em relação ao rival catalão, více-líder.