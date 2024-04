Arrascaeta e Luiz Araújo devem ser poupados pelo Flamengo contra o São Paulo

Nesta quarta-feira, Flamengo e São Paulo se enfrentam pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Arrascaeta e Luiz Araújo devem ser poupados pelo Rubro-Negro por conta de fadiga muscular, segundo o jornalista Venê Casagrande.

Para o lugar da dupla, o técnico Tite tende a mandar a campo Allan e Bruno Henrique. Um provável time, portanto, tem: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Pulgar, De la Cruz; Cebolinha, Pedro e Bruno Henrique.

O melhor pré-jogo e o melhor pós-jogo são na FlaTV! Cola com a gente no #FLAxSAO! #VamosFlamengo pic.twitter.com/kaqCVpaRCE ? Flamengo (@Flamengo) April 17, 2024

O Flamengo faz a estreia no Maracanã pelo Brasileirão 2024. No primeiro jogo, a equipe ganhou do Atlético-GO por 2 a 1, no Serra Dourada.

Já o São Paulo, especialmente o técnico Thiago Carpini, entra para o confronto pressionado diante do desempenho abaixo. A derrota no Morumbis para o Fortaleza por 2 a 1 aumentou ainda mais a crise são-paulina.

O árbitro do duelo será Anderson Darronco (Fifa/RS), auxiliado por Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Mauricio Coelho Silva Pena (RS). O VAR, por fim, ficará a cargo de Rodrigo D Alonso Ferreira (SC).