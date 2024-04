Alvo do Palmeiras no começo do ano, Cauly é destaque em vitória do Bahia

O Bahia venceu o Fluminense de virada na noite da última terça-feira e garantiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro de 2024. O nome do jogo foi o meia Cauly, que estava no radar do Palmeiras no começo do ano.

Na partida, ele deu o passe para o belo gol de Caio Alexandre, que também esteve na mira do Verdão, e marcou o gol da vitória. De acordo com o Sofascore, Cauly ainda distribuiu quatro passes decisivos, criou duas grandes chances e acertou 43% de seus cruzamentos (3/7).

Além disso, ele acertou 100% de seus dribles (3/3) e contou com dois desarmes. Segundo análise da plataforma de estatísticas, ele teve uma nota de 9.1 no jogo, sendo a maior do Campeonato Brasileiro até então.

#Brasileirão ?? Cauly foi o Destaque Sofascore de Bahia 2-1 Fluminense! ?? 1 gol

?? 1 assistência

? 4 passes decisivos

?? 2 grandes chances criadas

?? 3/7 cruzamentos certos (43%!)

? 3/3 dribles certos (100%!)

? 2 desarmes

? Nota Sofascore 9.1 (a maior do @Brasileirao 2024) pic.twitter.com/hofYRcQRNx ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 17, 2024

Cauly é um dos destaques do Bahia desde o ano passado, quando foi um dos responsáveis por salvar a equipe do rebaixamento para a Série B. Com as boas atuações, o Palmeiras demonstrou o interesse de adquirir o jogador, mas foi impedido pela diretoria do time nordestino, que não aceitou a proposta enviada pelo Verdão.

No fim de janeiro, o Tricolor de Aço anunciou que ampliou o vínculo com o jogador até dezembro de 2028. O contrato anterior seria válido até o final de 2026.

O próximo compromisso de Cauly com o Bahia será o clássico contra o Vitória, marcado para o próximo domingo, às 16h (de Brasília). O duelo é válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.