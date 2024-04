Abel volta a reclamar de jogar na Arena Barueri: 'Energia diferente'

Após a derrota para o Inter por 1 a 0 na Arena Barueri, Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, voltou a mostrar insatisfação por ter que mandar jogos longe do Allianz Parque.

O que aconteceu

Abel apontou a falta de eficiência do Palmeiras como principal motivo da derrota. No entanto, o treinador citou a falta de energia das arquibancadas como um fator que influenciou na dinâmica de jogo.

O técnico português entende que o Allianz Parque é um aliado do Palmeiras. Abel Ferreira disse que o respeito dos adversários pelo clube aumenta quando os jogos são no estádio alviverde.

Como exemplo da diferença técnica do estádio, Abel citou a final do Paulistão. Na opinião do treinador, a virada talvez não acontecesse se o Palmeiras não jogasse a segunda partida no Allianz Parque.

Precisamos de mais energia dos nossos torcedores. Não jogamos em casa, não foi o motivo da derrota. Mas não é igual quando jogamos no estádio com 40 mil ou mesmo com 15 mil. Precisamos de energia. Não foi por acaso que ganhamos o estadual mesmo perdendo fora. Jogar no nosso estádio é completamente diferente. A energia no nosso estádio é diferente, o respeito do adversário é diferente - sentem o poder e o barulho de um estádio como o Allianz Parque. Mas já sabíamos. Não dá para alterar essas circunstâncias.

Abel Ferreira, em entrevista coletiva após Palmeiras 0x1 Inter

O Palmeiras volta ao Allianz Parque no próximo domingo (21). A equipe encara o Flamengo, às 16h (de Brasília).

Jogando no Allianz Parque, o Palmeiras não vence o Flamengo desde 2017. Naquele ano, o Alviverde derrotou os rubro-negros por 2 a 0 no Brasileirão, com dois gols de Deyverson.