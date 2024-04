Tironi: Saída de Carpini pode significar também a do Muricy no São Paulo

A iminente demissão de Thiago Carpini do São Paulo pode significar também a saída de Muricy Ramalho, revelou o apresentador Eduardo Tironi no UOL News Esporte. Segundo Tironi, a decisão poderia partir do próprio Muricy — principal fiador da contratação de Carpini.

A saída iminente do Carpini pode, não estou que vai, mas pode significar a saída do Muricy. O Muricy foi o cara que chancelou a chegada do Carpini, ele teve o voto decisivo. O Muricy queria um técnico jovem e promissor porque ele poderia ser moldado e tudo mais, trouxe o Carpini, não deu certo, o Muricy parecia até ter tentado uma correção no meio do caminho, quando deu aquela entrevista para mim e para o Arnaldo, falando muitas coisas. A impressão é que esses últimos times do São Paulo, principalmente no primeiro tempo, é que era um time que tinha muito a influência do Muricy, com três zagueiros e tudo mais. Então, não estou dizendo que vai acontecer, mas pode acontecer que, saindo o Carpini, que foi uma aposta do Muricy, sai o Muricy.

Mesmo se permanecer no São Paulo, Muricy não terá mais o voto decisivo na escolha do substituto de Carpini, explicou Tironi.

O que vai acontecer com certeza, isso eu posso garantir, é que a escolha do próximo técnico, se o Muricy ficar no São Paulo, ele vai ser ouvido, mas não vai ser o voto de minerva (de falar 'esse aqui que tem que ser'), como ele foi no caso do Carpini. Outras vozes da diretoria do São Paulo vão ter peso maior na definição do novo treinador do São Paulo. Para repetir: não estou dizendo que o Muricy vai sair com a saída do Carpini, mas que ele pode sair porque foi uma aposta muito dele, teve muita influência do Muricy na definição do Carpini. E não vai sair porque o São Paulo vai mandar ele embora, mas porque ele mesmo vai querer sair, essa é a questão. E mais, na escolha do novo técnico, o Muricy claro que vai ser ouvido, mas o voto dele não terá peso dois dessa vez. O cenário é esse.

